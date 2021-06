Un préjudice pour la nation

Et s’il aurait été victime d’une campagne de dénigrement bien orchestré, gratuit et des calomnies mensongères ? La question se pose aujourd’hui sur le cas d’un jeune opérateur économique qui a surpris tout le monde par son esprit innovateur et innovant. Il a lancé une opération visant à doter, par des facilités de paiement, les jeunes d’ordinateurs portables. L’outil élémentaire et principal pour être connecté aux bénéfices offerts par les nouvelles technologies de l’information et de la télécommunication. Et leurs diverses déclinaisons. Cet accès a toujours été rendu difficile par les prix élevés de cet appareil de base pour les foyers à revenu moyen.

Cette heureuse initiative de celui qui a pu même créer sa propre marque Sourcin Voyage a connu un engouement populaire sans précédent. Comme les autres produits qu’il a lancés : Smartwatch, tablettes, téléphones portables, caméras. Il aurait eu alors une carrière politique en gestation. Ce qui n’aurait pas plu à des membres « des cercles de réflexion », habitués du sérail, ayant préparé des coups bas pour le couler. Car, celui qu’ils ont érigé en ennemi possède un dense réseau d’affaires en Chine. Il a pu bénéficier les appuis financiers de nombreux opérateurs de là-bas. Un escroc notoire, comme ses adversaires veulent l’étiqueter, peut-il encore jouir d’une telle confiance presque aveugle ?

Ce qui lui a permis de proposer des voyages groupés, organisés avec minutie, sous forme de packs complets. Avec des tarifs à la portée de toutes les bourses, par rapport à ceux du marché avec les vols commerciaux habituels. C’était la ruée, incroyable mais vraie, vers des destinations auparavant mal exploitées où à peine si un avion à moitié vide partait chaque semaine. Alors que face à la demande croissante des voyageurs, des avions supplémentaires ont été affrétés. Des députés, des ministres, des magistrats, des généraux des Forces armées, des patrons d’entreprise, des consuls honoraires, des diplomates et leurs familles et même des clients étrangers ont été des fidèles clients satisfaits de ces déplacements à moindre coûts, bien agencés d’un bout à l’autre du voyage.

Aucun retard enregistré au départ, comme il est de coutume dans les transports aériens. Des comptoirs dédiés installés dans les aéroports d’embarquement et de débarquement. Pas de couacs à signaler pour le séjour passé dans des luxueux hôtels, agrémentés par des copieux programmes. Sans oublier des restaurations quatre étoiles. Une poignée de plaignants a tout gâché. Et les autres abonnés qui en redemandent n’ont pas pu s’exprimer. Pourquoi? Des Malgaches qui traînent derrière eux la si mauvaise réputation de tirer vers le bas leurs compatriotes ayant pu se mettre au-dessus du lot, pour on ne sait quelle raison, ont tout manigancé pour dépeindre ce tableau reluisant de réussite.

Le concerné, par sa côte de popularité sur la pente ascendante, fut promis à une carrière politique bien tracée. Ce qui aurait dérangé des esprits tordus. Il fallait l’empêcher de s’épanouir davantage. D’autant qu’il a été déjà conseiller technique au ministère des Affaires étrangères, ancien membre de la Jeune chambre économique internationale s’occupant des relations internationales, parmi les cinq meilleurs jeunes entrepreneurs de Madagascar. Avec le recul, à tête reposée, tous réalisent aujourd’hui qu’il a été « un Mozart assassiné »et déplorent son absence de la vie tant économique que politique puisqu’il a beaucoup fait pour ses compatriotes. Malheureusement, sa vie continue à être gravement en danger en cas de retour au pays.

En effet, le moyen efficace trouvé par ses concurrents pour leur permettre de l’effacer définitivement et de l’empêcher à pouvoir s’épanouir davantage dans la vie politique fut la poursuite pénale et la médiatisation des infractions montées de toutes pièces à son encontre.

Les avis de recherches et les menaces de mort dont il faisait l’objet l’ont contraint à s’enfuir pour assurer sa survie. A ce jour, il n’est toujours pas à l’abri puisqu’il continue à être poursuivi de manière arbitraire et ne sortira pas indemne en cas d’arrestation comme c’est le cas actuel de nombreux opérateurs économiques qui restent incarcérés dans des conditions abominables.