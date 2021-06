Regroupement – Trois autres joueurs incertains

Sur les trente-cinq joueurs convoqués par Éric Rabesan­dratana, Bôlida et Métanire manqueront donc à l’appel. Trois autres éléments sont également incertains. Il s’agit de Rayan, Gros et John Baggio. Le milieu de terrain du Los Angeles Galaxy (ÉtatsUnis) risque de rencontrer les mêmes soucis de visa que Métanire. Tandis que l’attaquant du FC Fleury (France) sort d’une blessure. Et il prépare sa réintégration dans l’effectif de son club. Pour sa par t, l’ailier du Port FC (Thaïlande) prépare la Ligue des Champions d’Asie. De plus, son retour en Thaïlande pourrait être bloqué après le regroupement, en raison des restrictions appliquées à cause de la crise sanitaire.

Gros était déjà absent lors des dernières journées des éliminatoires de la CAN, au mois de mars. Rayan avait, quant à lui, disputé le match contre le Niger. De son côté, Baggio n’a plus joué en sélection depuis plusieurs années.