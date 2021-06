Enseignement – Reprise des cours pour les classes intermédiaires

La reprise de l’enseignement pour les élèves des classes intermédiaires a débuté, hier. Des élèves manquaient à l’appel pour la première journée. Au lycée Jean Joseph Rabearivelo, la première journée a été bien accueillie par les lycéens, mais des absences ont été constatées. « Pour la classe de seconde, sur les sept cents lycéens, six cent cinquante sont présents. Et pour la classe de première, nous avons près de huit cents élèves et sept cents sont venus pour ce jour (ndlr : hier)», explique Hoby Rakotomalala Rabarison, proviseur du lycée Jean Joseph Rabearivelo. Une vérification a été annoncée par rapport à l’absence de certains élèves. Pour le protocole sanitaire, le port du masque et le lavage des mains ont été stricts pour ce premier jour.

Néanmoins, la reprise des cours s’est bien déroulée pour les classes intermédiaires. L’organisation pour la reprise a été bien préparée. Des polycopiés ont été distribués auprès des élèves durant les deux mois. Les matières de base, comme les mathématiques, ont été livrées aux lycéens durant le confinement. Pour la reprise, les cours polycopiés seront approfondis « Il est maintenant question d’entamer le dernier trimestre. Heureusement que le second a été achevé avant l’annonce du dernier confinement », explique le responsable.