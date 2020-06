Musique Rap – « Hip-Noise » prône l’engagement des rappeurs

Le rappeur K-Sad convie des artistes à se joindre à lui pour raviver la flamme du rap engagé. « Hip-Noise », un concept fédérateur voit le jour.

Populaire et incontournable auprès d’un public de tous âges et de tous horizons. Le rap dans sa forme globale conquiert toutes les couches de la société par la vivacité de ses propos, son identité artistique, ainsi que son engagement depuis plusieurs décennies. A une époque où la population semble se renfermer sur elle-même, paraissant être sous hypnose et oisive face aux divers problèmes qui gangrènent la société, les rappeurs qui se sont longtemps affirmés comme la voix du peuple s’activent pour réveiller cette fierté d’être malgache. Ainsi se découvre le projet « HipNoise ». L’idée est de mobiliser les acteurs du mouvement hip hop national pour les rassembler autour d’un projet commun. « Réveiller la conscience collective, le tout en conscientisant une société sous hypnose à travers le vacarme transcendant du hip hop, tel est l’essence même de ce projet » confie le rappeur K-Sad, initiateur du projet.

Un album engagé

« Hip-Noise » s’affirme ainsi comme un album exclusif de K-Sad à travers lequel il fédère ses frères d’armes dans le milieu du hip hop national. Pour ce faire, il privilégie surtout les rappeurs de renom, qui ont su imposer leur vision de la société auprès de la grande majorité du public. Des artistes engagés, qui par la force de leur voix, ainsi que leurs caractères propres, scanderont vaillamment solidarité et fraternité à ses côtés. On y retrouvera entre autres Agrad, Xtah, ainsi que d’autres rappeurs comme Takodah et Ngah B, Map et Parano Escobar. La jeune génération y trouvera aussi son compte, puisque tous les genres et styles de hip hop actuels y seront représentés. « L’objectif de ce projet est de toucher le plus de monde à travers nos textes, de conscientiser la société et de motiver tout un chacun à s’activer pour la rendre meilleure » rajoute K-Sad. « Hip-Noise » verra aussi la participation de plusieurs beatmaker comme Ra Jeh, Vercors, Boombap Tax, Nashya et Atlox Musik. Les sessions studios démarreront à partir de ce mois de juin, avec une campagne de promotion en parallèle. Il est prévu que l’album sortira en 2021, mais le public aura déjà un aperçu dès cette année.