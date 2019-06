Tennis de table – Challenge national – Lino et Tiana s’imposent en 1ère série

Dans le cadre de la préparation des présélectionnés aux Jeux des Iles, la Fédération malgache de tennis de table a organisé, ce week-end, une compétition d’envergure nationale.

Les présélectionnés brillent au « Challenge national ». C’est un tournoi open dédié aux catégories techniques et aux vétérans. La finale de la 1ère série messieurs ou catégorie 1A, a été une affaire de présélectionnés. Zo Nandrianina Razafindra­lambo alias Lino de Jovenna sort vainqueur en battant Sitraka Andrianatoandro de Galaxy par 3 sets à 0. Lino a écarté en demi-finales Luciano Randrinantoandro et Sitraka a, pour sa part, éliminé Tacko Lefitriniaina.

Du côté des dames catégorie 1A, la multiple championne nationale, Tiana Ratsimbazafy de Jovenna, grâce à ses expériences, s’est imposée contre la jeune Harena Dimbimiarilanitra de l’Acacias, membres de l’équipe nationale par 3 à 0. En demi-finale, Tiana a défait Rondro Rajaona, championne nationale en titre et membre de l’équipe nationale pour les Jeux des Iles, et Harena a disposé de Niantsa Randrianarisoa.

Dans la catégorie fusion des 2e et 3e séries hommes, le jeune Nicky du club Aro bat, dans la douleur, Thierry de l’Asa par 3 sets à 2. Chez les dames, 2e série, Rotsy du CRJS de Toamasina écarte Melissa de Gecko Sport de Moramanga par 3 à 1. Et chez les vétérans, Jacky de l’Ostie s’impose par 3 sets à rien contre Jerry de Galaxy. Ce challenge a réuni quatre-vingt quinze pongistes issus de quatre ligues, à savoir Analamanga, Atsinanana, Vakinankaratra et Alaotra-Mangoro. « Cette compétition entre toujours dans le cadre la préparation des Jeux des Iles afin de roder nos présélectionnés», souligne le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa.

Stage

Six pongistes feront le déplacement en Chine pour suivre le stage d’un mois. La délégation du tennis de table avec celles des quatre autres disciplines concernées, devrait quitter le pays le 8 juin pour être de retour le 5 juillet. Deux des quatre joueurs sélectionnés pour ce stage, en l’occurrence Setra Rakotoarisoa et Zo Nandrianina Razafindra­lambo, avaient déjà bénéficié du même stage de quatre mois en 2018. Et les deux autres qui figurent dans la liste, sont le jeune Luciano Randrinantoandro et l’expatrié Jonathan Nativel, médaille d’or des Jeux des Iles aux Seychelles en 2011.

Quant aux deux joueuses, il s’agit de Harena Dimbimiarilanitra et Santatriniaina Raherijaona. Jonathan Nativel débarquera au pays le mercredi 5 juin. « Nous avons sélectionné ces joueurs suivant leur classement et leur performance », explique le DTN. Les autres présélectionnés poursuivront le deuxième et dernier regroupement à partir du 10 juin. Les quatre joueurs qui poursuivent leur préparation à la maison sont Tacko Lefitriniaina, Rondro Rajaonah, Niantsa Randrinarisoa et Sarobidy, sous l’encadrement de l’entraineur national, Tiana Ratsimbazafy. « Les présélectionnés n’ont jamais interrompu leur préparation après le premier regroupement. Nous avons cependant renforcé la technico-tactique pré-compétition », précise Tahiry Rakotoarisoa.