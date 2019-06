Football – Amical – Nul entre Madagascar et le Luxembourg

La sélection malgache a été tenue en échec par le Luxembourg, à l’issue de sa première rencontre amicale, hier soir au stade Josy Barthel. Score final trois partout.

Un début et une fin de match en faveur des hôtes des Barea. C’était lors de la rencontre amicale entre la sélection malgache et les Luxem­bourgeois. Ces derniers ont ouvert la marque prématurément par Thill (2e, 0-1).

Certes, les hommes de Nicolas Dupuis ont été cueillis à froid. Mais ils se sont bien repris par la suite. Ils ont poussé pour égaliser et pour passer devant. Bien lancé en profondeur, Paulin a trompé le portier adverse d’une petite pichenette pour remettre son équipe sur les bons rails (35e, 1-1).

Dans la foulée, Faneva a obtenu un penalty, après avoir été fauché dans la surface. Il s’est chargé lui-même de la transformation (37e, 2-1). À la pause, la Grande île faisait la course en tête. Au retour des vestiaires, les Barea ont continué à se ruer à l’attaque et ont été récompensés par une réalisation Carolus (62e, 3-1), quelques secondes seulement après un penalty raté des Luxembourgeois.

On semblait alors se diriger vers une victoire malga­che. Mais dans les arrêts de jeu, le Luxembourg a réussi à arracher le nul contre toute attente. Et ce, grâce à deux buts coup-sur-coup de Selimovic (90e +1, 3-2) et de Jans (90e +2, 3-3).

Complexe luxueux

Cette confrontation avec le Luxembourg constituait la première des trois rencontres amicales, que doit disputer la sélection malgache, dans le cadre de sa préparation pour la CAN. Une préparation qui se divisera en trois stages, dont le premier a débuté vendredi en France. Les Barea sont campés à Lisses, à l’Espace Léonard de Vinci.

Un complexe luxueux qui dispose de toutes les infrastructures nécessaires, dignes d’une équipe nationale. Citons notamment un terrain et plusieurs aires d’entrainement, tous couverts d’un gazon naturel de top qualité, ou encore une salle de musculation comprenant des équipements complets.

Nicolas Dupuis et ses hommes y resteront jusqu’à vendredi, avant un deuxième match, contre le Kenya cette fois-ci. Cette sortie conclura ce premier stage dans l’Hexagone.