RUGBY À XV- DAMES – Le RCT Soavimasoandro empoche sa deuxième victoire

Fin de la phase aller. Les cinq équipes (issues de la capitale) de la première division féminine de rugby à XV, qui se joue sur le stade Makis à Andohatapenaka, ont fini samedi dernier la phase aller. Chaque équipe de la poule unique doit affronter les quatre autres en match aller et retour. Le Sporting club de Besarety (SCB), champion en titre, est la seule équipe qui est restée invaincue depuis le début du championnat. Les rugbywomen de Besarety ont enregistré deux victoires (SCB 41-10 FTM le 29 avril, SCB 31-20 RCTS le 22 avril et ont concédé un match nul sur le score de 11 partout contre 3FB le 15 avril. Elles se positionnent à la première place provisoirement en attendant le classement que Malagasy Rugby va sortir cette semaine. Le nouveau promu, le RCT Soavimasoandro, qui vient d’empocher sa deuxième victoire samedi dernier, se trouve à la seconde place (RCTS 21-18 FTFA, RCTS 27-19 FTM le 15 avril).

Bon parcours

Les protégées d’Avotra Tokiniaina Andrianarisoa, président de RCTS, n’ont connu qu’une seule défaite devant 3FB sur le score de 17-26 le 1er avril. Les joueuses de 3FB, durant leurs trois matchs, ont enregistré une victoire (3FB 26-17 RCTS), concédé un match nul (3FB 11-11 SCB) et encaissé une défaite (3FB 22-33 FCFA). Provisoirement, elles sont à la troisième place. FT Manjakaray et FTF Antohomadinika ont enregistré chacun une victoire et ont encaissé deux défaites. FTF Antohomadinika a battu 3FB sur le score de 33-22 le 22 avril et a été battu par RCTS (18-21) et par FTM sur le score de 13-20. Les joueuses de Manjakaray, victorieuses sur le score de 20-13 sur FTFA, ont été battues par SCB (10-41) et par RCTS (18-21). Avotra Tokiniaina Andrianarisoa, président de RCTS n’a pas caché sa joie avec le bon parcours de ses joueuses: «Sur trois matchs disputés, nous avons enregistré deux victoires et une seule défaite. En tant que nouveaux promus, c’est encourageant. Pour la phase retour, nous essaierons de garder le rythme pour figurer dans les trois premières place, notre objectif de cette année ».