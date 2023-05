POÉSIE – Un concours pour les poètes en vue

Les amateurs de poésie sont appelés à participer à un concours. Organisé par l’UPEM et la famille Nirhy Lanto, depuis le vendredi 26 avril jusqu’au 29 juillet 2023 à midi. « Loka Nirhy Lanto, andiany fahadimy-Amboarandrindram-bolana », tel est l’intitulé du concours de poésie organisé par la famille NIRHY LANTO en collaboration avec l’HAVATSA-UPEM (Union des Poètes et Ecrivains Malgaches). Ce concours est en lien avec la célébration du 100e anniversaire de l’auteur malgache Charles,Victor Rakotonindrina, connu sous le nom d’artiste Nirhy Lanto. Le concours se focalise sur la langue maternelle et le pays (Ho an’ny tanindrazana, ho an’ny tenin-drazana). D’après Solotiana Nirhy Lanto Mamonjisoa, une fille de l’auteur, ce concours est organisé pour ceux qui veulent tester leurs niveaux en matière d’écriture poétique. Ouvert aux résidents locaux, aux étrangers, ce programme ne limite pas l’âge des participants. Pour les passionnés de poésie, le concours était déjà ouvert le 26 avril. La clôture est prévue pour ce 29 juillet à midi. Pour participer à ce concours, il faut écrire un livre de 60 à 70 pages. Un seul écrivain pour une seule œuvre. Le livre sera édité en une seule langue, la langue malgache officielle. Chaque participant doit présenter l’ouvrage en trois exemplaires. « Les participants sont appelés à remettre leurs œuvres au Tahala Rarihasina Analakely, tous les lundi, mercredi et vendredi, ou bien ils peuvent les envoyer par la poste », d’après Solotiana Nirhy Lanto Mamonjisoa, fille de l’auteur Nirhy Lanto. Les juges seront très stricts vis-à-vis de l’orthographe mais également de l’authenticité du livre présenté. L’objectif principal de l’organisation de ce concours est de valoriser la langue malgache et de la faire connaître, selon Solotiana Nirhy Lanto Mamonjisoa.