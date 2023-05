MANAKAMBAHINY – Un chauffeur perd un bras

Un accident specta­­-culaire s’est passé à Manakam­bahiny, lundi, aux environs de 21h30. Le chauffeur d’une société privée a été envoyé à l’hôpital dans un état grave. Il a perdu un bras. Des informations relayées par TV Plus, que la police voudrait encore vérifier dans son enquête, révèlent qu’il s’agissait d’une tentative de suicide au volant. Le drame a eu lieu entre la station-service du quartier et une pompe publique. Le conducteur et sa femme se disputaient ce soir-là, alors qu’ils se trouvaient avec leurs enfants dans le véhicule. Toujours d’après nos confrères, l’homme a déposé sa famille non loin de l’endroit où il allait réaliser son plan raté, celui de mettre fin à ses jours. Lancé à pleine vitesse, il a foncé dans le décor et fait un vol plané sur une pente. Il a percuté de plein fouet et réduit en morceaux la clôture d’une maison avant d’atterrir dans sa cour, les quatre roues en l’air. Aucune perte en vie humaine n’est signalée, mais de graves dégâts. Des responsables de la société ont négocié avec le proprié­taire de la maison endommagée.