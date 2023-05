LUTTE CONTRE LA CORRUPTION – L’ex-président de la CAF Ahmad enquêté par le Bianco

L’ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, était convoqué au siège du Bureau indépendant de lutte contre la corruption à Mahajanga, hier.

Il était accompagné de son avocat, Ulysse Hassanaly, il a débarqué au bureau du Bianco à 8h 25mn, l’heure de la convocation était à 8h30. Puis, ils sont sortis vers 10h20mn, à la fin des enquêtes. « Les enquêteurs ont reçu une dénonciation anonyme . Il était convoqué en tant que personne soupçonnée d’abus de fonction. Mais dès l’entame des enquêtes, le motif a été transformé en bénéficiaire d’abus de confiance. Ahmad n’a rien à voir avec la convocation du Bianco. C’est le maire de Soalala qui est concerné par cette affaire, l’histoire remonte lors de son intronisation », a expliqué son avocat. « Cette affaire ne me concerne pas. Je viens de rentrer d’un pèlerinage de la Mecque et c’est une offense car pourquoi ne pas m’avoir convoqué avant mais juste après mon retour ? C’est une manœuvre politique pour tenter de ternir mon image. J’ai demandé qui est derrière cette dénonciation. À partir de cette affaire j’ai demandé aux responsables du Bianco de bien traiter toutes les affaires de corruption à Mahajanga et je vais y veiller car il y a tant de choses à mettre au clair. J’ai été ministre de la Pêche mais regardez, tout est détruit ici, les mangroves et surtout le commerce des crabes à Boeny Aranta sont détruits à Mahajanga. L’acquisition illégale de terrains par de hautes personnalités reste silencieuse et sans aucune sanction », a déclaré Ahamad.

Héros

Une foule monstre a été observée autour de la villa, au bord de la mer, très tôt hier matin. Mais les lieux étaient déjà quadrillés et sécurisés par des éléments de l’Emmo sécurité depuis le grand baobab. La circulation était coupée sur une partie de la route en face du Bianco. Adulé, Ahmad a été accueilli tel un héros, à la sortie des enquêtes. La foule a applaudi et crié de joie. Des personnes ont accouru et échappé au barrage des forces de l’ordre, notamment des proches politiques, pour prendre des photos ou pour enregistrer sa déclaration. Ensuite, l’ancien président de la CAF a même effectué un bain de foule après la petite conférence donnée à la presse. Après le petit tour au bord de la mer, il a rejoint son véhicule tout-terrain devant le grand baobab. On a aperçu au bord de la mer sa fille unique, épouse du député élu dans le district de Mahajanga 1, Nicolas Stéphan, ainsi que Christian Hafakandro, président de l’association Hanjara Raha Ty (HRT), incarcéré il y a quelques mois. Des politiciens membres de la RMDM de Mahajanga entre autres, ainsi que la famille des associations musulmanes et les Zanaky Mahajanga, la plupart des femmes ainsi que des enfants et jeunes, étaient présents sur place. La foule était descendue dans la rue en brandissant une banderole « Basy eky izay tsy fanajanareo olobenay ».