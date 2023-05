HUMOUR – Fary se produira au Novotel

Le 21 mai, l’humoriste français Fary Lopes B connu sous le nom d’artiste Fary, présentera un spectacle d’humour au grand public malgache.

A l’occasion de sa tournée internationale, Fary visitera Madagascar pour la première fois. À cette date, l’humoriste français donnera un show au Novotel Alarobia. Le public est attendu à partir de 19 heures. Connu pour son franc parler et son talent pour faire rire sur des sujets sérieux, Fary abordera un sujet plus léger. Le nouveau spectacle de l’humoriste de 32 ans s’intitule « Aime-moi si tu peux». Et c’est un avant-goût de la tournée internationale du comédien. Car après cette visite à Madagascar, l’artiste continuera sa tournée internationale le 27 mai à l’île Maurice. En juin, il se produira au Kinshasa et à Londres. L’humoriste Fary Lopes B est attendu au Stade Roland Garros le 7 juillet prochain, toujours avec le thème « Aime-moi si tu peux ». Pour les intéressés, les billets pour le show de l’humoriste Fary sont déjà disponibles. Les prix du billet varient de 100 000 à 250 000A ariary.