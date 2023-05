HERIMANANA RAZAFIMAHEFA – « Les sénateurs ont beaucoup travaillé pendant l’intersession »

C’est de nouveau parti pour les débats et peut-être les hostilités entre les parlementaires qui ont entamé hier leur première session ordinaire de cette année. Ce sera, sauf prolongation, une session de soixante jours durant lesquels plusieurs textes de loi vont être discutés. Mais en attendant, et au niveau du Sénat qui a ouvert sa réunion dans l’après-midi d’hier, son président Herimanana Razafimahefa a évoqué quelques autres sujets durant son allocution d’ouverture. Il a ainsi commencé par parler d’une crise mondiale qui touche aussi Madagascar. Une crise qui avait débuté en 2020 avec la pandémie de covid-19 et qui perdure jusqu’à maintenant. Une crise chronique, a-t-il indiqué, malgré la disponibilité des vaccins. Une autre crise a trait à la destruction de l’environnement, laquelle affecte sérieusement le secteur de la production. « Cependant, note le président du Sénat, la récolte 2023 est bonne grâce aux efforts du gouvernement à travers le ministère de l’Agriculture ». Enfin, il y a également la crise provoquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui provoque une inflation généralisée dans le monde. En poursuivant son discours, Herimanana Razafimahefa n’a pas omis de parler des « autres » travaux menés par les sénateurs durant l’intersession. Il a ainsi rappelé que des visites et descentes sur terrain ont été entreprises au niveau des différentes communes du pays, et où différents actions ont été développées. Par exemple, plusieurs municipalités ont pu avoir accès à de l’eau potable grâce à l’installation de forage, comme à Manerinerina et Ambalabe. Il y a eu également l’installation de centrale solaire qui a permis à d’autres communes d’avoir l’électricité, comme à Fihaonana et Ambohitromby. Ces actions et interventions sont le fruit d’une coopération entre le Sénat de Madagascar et l’île de La Réunion à travers le « Groupe d’amitié France-Madagascar ».

Assise régionale

Le président du Sénat a aussi parlé du grand reboisement effectué par les sénateurs à Manerinerina où 40.000 jeunes plants ont été mis en terre sur 50 hectares de terrain. Ce reboisement a été réalisé en coopération avec le ministère de l’Environnement et du développement durable. Il sera encore poursuivi l’année prochaine avec un objectif de planter un million d’arbres. Cette opération sera soutenue par le Département des Yvelines (France) dont le président a été récemment de passage dans le pays. Mais c’est aussi un objectif qui a déjà été discuté lors de la visite à La Réunion de Herimanana Razafimahefa, avec la sénatrice locale Nassimah Dindar. Dans ce sillage de ses missions et visites à l’extérieur, Herimanana Razafimahefa a rappelé sa rencontre à Paris avec son homologue français Gérard Larcher. Les deux présidents ont discuté à cette occasion de la tenue d’une assise régionale pour faciliter la coopération entre les collectivités territoriales décentralisées des deux pays. Il a été décidé à cet effet que les présidents des régions et les maires de France viendront échanger avec les chefs de régions et maires de Madagascar. Enfin, Herimanana Razafimahefa devait toucher quelques mots de politique au terme de son intervention. Il a ainsi conclu : « L’allée 2023 est une année électorale. La CENI s’est mobilisée pour appeler tous les acteurs concernés à mener une élection propre, transparente et acceptée par tous. En tant que palais de la démocratie, le Sénat est prêt à recevoir et à consulter tous les partis, afin que Madagascar puisse être un modèle lors des élections qui se tiendront en novembre ».