GESTION DES BOIS PRECIEUX – Des outils disponibles pour identifier les espèces

La lutte contre le trafic des bois précieux s’améliore. Il est désormais possible de faire la distinction entre les espèces. Des outils d’identification de bois de Dlabergia (ndlr : palissandre et bois de rose) et de bois Diospyros (ndlr : bois d’ébène), inscrits dans l’Annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages et menacées d’extinction, (CITES) sont actuellement disponibles. Il s’agit du résultat du projet Gestion Durable des bois précieux Dalbergia et Diospyros de Madagascar, appui scientifique à la mise en œuvre du plan d’action de la CITES (projet G3D), financé par l’Union Européenne dans le cadre du 11e FED, à travers le Programme Rindra, d’une durée de 5 ans, de juillet 2018 à septembre 2023. « Les distinctions entre certaines espèces, surtout au sein du groupe Dalbergia, sont problématiques même pour les experts, notamment lorsqu’ils sont transformés en bois. Or, pour assurer une bonne gestion de ces ressources, il faut pouvoir correctement différencier les espèces exploitables de celles qui nécessitent une protection », peut-on lire dans un communiqué de presse sur ce projet G3D. Ce projet a également permis le renforcement des équipements de quatre laboratoires d’identification de ces bois précieux et un laboratoire de conservation de plantes. Ces outils d’identification des spécimens, par les méthodes taxonomique, anatomique et moléculaire et SPIR, mis en œuvre par des scientifiques malgaches, viennent à point nommé. La plupart des bois précieux sont menacés d’extinction. 94% des trente-deux espèces de palissandre et de bois de rose, sur les cinquante cinq espèces évaluées, et 52% des quatre-vingt- trois espèces de bois d’ébène sur les quatre vingt-huit évaluées dans le cadre de ce projet, seraient menacées Pour mettre fin aux exploitations illicites des bois précieux, ces savoir-faire doivent être partagés à toutes les parties prenantes qui oeuvrent dans la lutte contre le trafic des bois précieux. Ainsi, des techniciens du ministère de l’Environnement et du développement durable, les gestionnaires des Aires protégées, les agents de Douanes, et les forces de l’ordre vont bénéficier de formations sur l’identification des bois. Ces outils d’identification de bois seront partagés et diffusés.