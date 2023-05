DÉLÉSTAGE – Hausse de la vente de kits solaires

Les habitants de la ville de Mahajanga continuent de vivre dans l’obscurité et le noir. Cela va faire plus de 24 heures qu’ils n’ont pas bénéficié de l’électricité, pour la majorité des foyers, depuis lundi 1er mai. La Jirama n’a pas pu encore trouver une solution pour alimenter tous les quartiers des 26 fokontany de la commune urbaine de Mahajanga. La vente de kits solaires économiques est en hausse depuis deux semaines, d’après les revendeurs. Le kit solaire le moins cher, composé d’un petit panneau solaire qui peut éclairer deux ampoules, est écoulé à 100 000 ariary. Tandis qu’un autre panneau solaire, plus grand, avec batterie et radio encastrées, et qui peut supporter cinq ampoules, est vendu à 350 000 ariary. « Je n’aime pas être dans le noir la nuit. Je préfère utiliser le kit solaire qui est moins cher. Car la bougie coûte très cher, 700 ariary l’unité. Or, elle ne dure même pas plus d’une heure. La qualité des bougies est très mauvaise depuis quelques temps », a expliqué une mère de famille. Une famille a consommé des dizaines de bougies depuis ces quinze jours de délestage et cela n’arrange pas son budget. « J’ai acheté une lampe torche solaire mixte, elle est rechargeable à l’électricité aussi. C’est mieux qu’utiliser des bougies », a raconté un père de famille. « Chez nous, nous avons deux familles qui utilisent la lampe pétrole. Mais c’est salissant », a témoigné un grand-père habitant dans un immeuble à Mahavoky-atsimo. Les dégâts occasionnés par cette longue coupure ont été très lourds pour un restaurateur. « Vendredi dernier, vingt kilos de poissons congelés étaient abîmés car l’électricité a été coupée pendant une journée », a déploré le gérant d’un restaurant à Amboavoalanana. Plusieurs petites entreprises ont fermé entièrement leurs portes depuis hier, dont les professionnels en informatique, spécialisés en saisie et photocopies en tout genre. Les salons de coiffure sont également en arrêt d’activité. Les menuisiers ne peuvent plus raboter ni scier. Alors qu’une commande de bancs d’église est en cours avant la fête de la Pentecôte. La vente de plats préparés, tels que les pizzas ainsi que les viennoiseries, les glaces et boissons naturelles ,sont également en baisse, voire même absente. Par ailleurs, les abonnés des chaînes télévisées comme Canal plus ou Parabole Madagascar ont également décidé de ne plus renouveler leur abonnement à partir de ce mois de mai, tant que la situation de la Jirama ne reviendra pas à la normale. Hier, la Jirama a coupé l’approvisionnement de tous les fokontany dès 5h du matin. À l’heure où nous mettons sous presse, l’électricité n’est pas encore rétablie, si elle ne devait être coupée que vers 10h du matin.