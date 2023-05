CHÔMAGE – Des centaines de salariés perdent leurs emplois

Le métier devient de plus en plus précaire. Des travailleurs peuvent perdre leur emploi, du jour au lendemain, actuellement. C’est le cas d’une centaine de salariés d’une entreprise franche à Antananarivo. « Notre société procède à une compression de personnel. Elle a déjà renvoyé cent-trente employés, en mi-avril. Et elle prépare le renvoi d’autres employés, actuellement », nous confie une salariée d’une société textile à Antananarivo, hier. Elle craint de faire partie de la prochaine vague du personnel à licencier. « C’est vrai que l’entreprise donne toutes les indemnités de licenciement. Mais comment sera l’avenir ? Ce n’est pas facile de trouver un emploi, de nos jours », s’inquiète cette femme. À en croire des syndicalistes, les recours au chômage technique et au licenciement sont fréquents, en ce moment. « En quatre mois, au moins trois sociétés ont eu recours au chômage technique. C’est beaucoup. », lance Julio Rakotomaharavo, secrétaire général adjoint de la Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy Révolutionnaires (Fisemare). D’autres syndicats comme la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (Sekrima), reçoivent les plaintes d’autres travailleurs de société textile. Les difficultés financières motiveraient les décisions de ces entreprises. « Nos supérieurs nous ont expliqué que des clients ont diminué leurs commandes et que la société a des problèmes avec d’autres clients », affirme un agent congédié. D’autres évoqueraient des problèmes en rapport avec la guerre en Ukraine. Des syndicalistes sont sceptiques. « Ce qui nous étonne, c’est que des sociétés continuent à recruter des agents temporaires, alors qu’ils renvoient ceux qui sont en contrat à durée indéterminée (CDI) et même, ceux en contrat à durée déterminée (CDD) », a indiqué Henri Rémi Botoudi, secrétaire général du Sekrima. « Ils disent que la société est en difficulté, alors qu’elle continue à produire. Normalement, une société ne peut procéder au chômage technique, qu’en cas de pénurie de matière première. Ce qui n’est pas le cas », enchaine Julio Rakotomaharavo. D’autres salariés risquent de perdre leur travail. Des menaces planeraient sur l’avenir des Entreprises dfranches.