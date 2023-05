On ne change pas une équipe qui gagne. La fédération malgache de basketball est restée dans sa logique en faisant confiance aux quatre joueuses vice-championnes d’Afrique 2022. Elles se sont envolées hier dans l’après-midi pour rejoindre l’Israël et y chercheront le ticket de la qualification à la coupe du monde à Eliat (en Israel) le 6 et le 7 mai prochain. La fédération malgache de basketball (Fmbb) a réuni Jaofera Minaoharisoa Christiane, Harisoa Muriel Hajanirina, Andriamihaja­nirina Sydonie Marie Erica et Rondro Emeranchine Raherimanana pour terminer la mission. À ossature MB2ALL et GNBC se connaissant l’une comme l’autre avec des automatismes sur le terrain, cette équipe nationale entrainée par Prisca Razana­nirina, une ancienne joueuse de l’équipe nationale, capitaine pendant plus de 17 ans avec des palmarès qui méritent toutes les attentions, ambitionne de rejoindre leurs homologues masculins à Vienne, Autriche pour jouer la coupe du monde fin juin début juillet. Les six pays participants au tournoi de barrage notamment l’Australie, la Colombie, la République Tchèque, l’Israël, Madagascar et la Suisse ont été divisés en deux poules A et B. Madagascar hérite de la poule A avec l’Australie et la République Tchèque. Dans la poule B se trouvent l’Israël, le pays hôte, la Colombie et la Suisse. Madagascar fixera comme objectif de briguer l’une des trois places mises en jeu et les Ankoay seniors dames ont tous les atouts pour y parvenir. Alefa Madagascar.