Appel aux experts nationaux

De sources avisées, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a lancé depuis quelques jours un appel à manifestation d’intérêt aux experts nationaux pour effectuer un audit du fichier électoral. Un audit à effectuer en parallèle avec un audit international prévu avant la clôture de la refonte de la liste électorale, de prime abord. Cet appel à candida­ture arrive à échéance le 11 mai et s’adresse notam­ment aux partis politiques et aux membres de la société civile. Trois experts seront retenus et procé­deront à l’audit du fichier électoral du 29 mai au 7 juin.