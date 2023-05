Antoine Zafera Rabesa convoqué par le Bianco

Outre l’ancien président du Haut Conseil de la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit, Pierre Navony Lenoble et l’ancien président de la CAF Ahmad, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Antoine Zafera Rabesa a également été convoqué par le Bianco pour affaire de corruption. Il affirme avoir reçu deux convocations qu’il n’a pas daigné ouverir et n’y a donc pas répondu. « Personne n’est au- dessus de la loi mais je ne m’y suis pas rendu étant donné l’atmosphère très tendue actuellement après la convocation de deux notables de Mahajanga. Il suffira d’un rien pour qu’il y ait des réactions difficiles à maîtriser par la suite » a-t-il souligné faisant allusion à la grande foule qui a soutenu Ahmad lors de sa convocation au Bianco hier.