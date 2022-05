Service de cardiologie – Un lit médicalisé pour les cardiaques aiguës

Un lit médicalisé de plus pour le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHUJRB). Le Lions club Antananarivo Manjakamiadana a remis un lit médicalisé avec 1m3 de consommables médicaux à ce service, vendredi. « Cette donation vient à point nommé. Ce type de lit est encore peu nombreux dans ce service. C’est surtout le service de réanimation qui en dispose », indique le directeur de l’établissement, la professeure Adeline Raharivelo, lors de la remise du matériel.

Ce lit servira à la prise en charge de la pathologie cardiorespiratoire, en phase aiguë et chronique. Des maladies qui touchent de nombreux Malgaches et qui font partie des motifs d’hospitalisation. « Le Lions œuvre sur les domaines du social et de la santé. Tant qu’il y a quelque chose qui peut être fait pour la société et les entourages, nous sommes prêts à donner plus », déclare Tojoniaina Andriama­somanana Ravoahangy du Lions club Antananarivo Manjakamiadana.

Cette donation a été réalisée, grâce au partenariat du Lions club Antananarivo Manjaka­miadana avec le Lions club Perpignan Castillet, en France, le Lions club Fiana­rantsoa et l’hôtel Mahamanina.