Hygiène menstruelle – Des garnitures périodiques lavables

Des garnitures périodiques ont été distribuées aux élèves du lycée et CEG Manan­driana dans la circonscription scolaire Avaradrano, samedi dernier. Une action qui est menée par Agora Sariaka Madagascar dans le cadre des actions sociales de l’Agora Club International Service Project. Le seau contient des serviettes hygiéniques, une pochette imperméable ainsi qu’un seau et un savon. « Cette initiative vient du fait que le nombre d’absentéisme augmente pour les jeunes filles notamment en période de menstruations. Il s’agit d’encourager les jeunes filles à être plus assidues », indique Andrianavolana Rainilovy, vice-présidente de l’Agora Sariaka Madagascar. Ainsi, deux cent trente élèves en sont bénéficiaires Elles sont toutes en classe de 6e et en classe de terminale et dans une tranche d’âge entre 12 à 18 ans. « Keep a girl child in school », c’est le slogan de l’association Agora club international, une manière de maintenir les jeunes filles à l’école durant leur période de règle et de mettre fin à la stigmatisation menstruelle. Une série de sensibilisation sur les menstruations est organisée auprès des élèves des lycées et CEG Manandri­ana. « L’hygiène est importante pendant la période de menstruations. J’utilise de la serviette en tissu mais parfois ce n’est pas suffisant. Je crois qu’une telle donation est importante pour nous », indique Marinah, une élève de 14 ans et en classe de seconde.