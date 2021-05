Télé-crochet – Marghe en lice pour la grande demi-finale de « The Voice »

L’aventure continue de plus belle pour la jeune chanteuse d’origine malgache qui transcende actuellement le concours de chant « The Voice » dans l’Hexagone. Marghe s’assure une place en demi-finale.

Une grosse surprise pour elle, la confirmation d’une grande star en devenir pour son coach et le public. C’est ainsi en une seule phrase, que l’on peut aisément décrire le résultat de la soirée lors de la fameuse confrontation face au public du concours « The Voice » ce week-end en ce qui concerne Margherita Davico.

La jeune femme vient en effet d’éblouir une nouvelle fois encore les téléspectateurs, le public présent, mais surtout le jury dans son intégralité le temps de faire face à la québecoise Annick qui n’a pourtant pas fait pâle figure face à elle. Marghe s’envole ainsi pour les demi-finales du concours après avoir quasiment terrassé la concurrente en face d’elle suite au vote du public. Avec 79,8% au compteur, la jeune italo-malgache remporte alors haut les mains son passage en ayant inter prété le titre « Don’t start me now » de Dua Lipa. Énergique et douce à la fois, un brin suave par sa voix, mais toujours aussi imposante sur scène, Marghe envoûte aussi bien qu’elle porte en liesse l’assistance. « Elle est définitivement une véritable surprise pour moi. Marghe, c’est celle qu’on n’attendait pas, mais qui à chaque fois se surpasse pour mieux nous surprendre » commente son coach, Florent Pagny. Confiante certes, mais toujours les pieds sur terre, la jeune femme s’apprête véritablement à devenir la première représentante de la Grande île à remporter ce concours de chant d’envergure internationale.

L’aventure continue

Portée par un concept inédit dans le cadre de ce fameux télé-crochet qu’est « The Voice », à savoir les « Cross Battle », la prime qui a égayé le petit écran de tous ceux qui ont suivi la chaine TF1 dans la soirée du vendredi nous a réservé pas mal de surprise. Ceci-dit, une chose est certaine, aussi bien Nikos Aliagas, incontournable présentateur de l’émission que le jury formé des chanteurs, Marc Lavoine, Florent Pagny, Vianey et Amel Bent ont su garder les meilleures pour la fin.

L’idée est simple, tout au long de la soirée, le présentateur désigne au hasard un jury qui désignera à son tour l’un des talents de son équipe pour affronter celui ou celle que l’un de ses pairs enverra en duel avec ce dernier. À la fin de chaque chanson le public votera pour celui ou celle qu’il préfère voir passer en demi-finale. Telle la cerise sur le gâteau, la prestation de Margherita Davico n’a donc pas laissé de marbre le public. « Je suis tellement contente en plus d’être agréablement surprise. Je ne m’attendais pas du tout à ce que je marque autant le jury et le public » confie-t-elle. Une chanteuse de son temps, moderne, parfaitement représentative de sa génération, mais qui a la particularité de savoir aussi bien maîtriser la scène et de s’ouvrir au monde, Marghe brille déjà par sa réussite actuelle. Faisant la fierté de tous les mélomanes qui suit son périple tout au long de ce télé-crochet, elle continuera encore à nous faire rêver pour les semaines à venir.