Célébration – Le « Jazz Day » fédère les mélomanes

Une véritable communion musicale teintée d’ esprit de solidarité, la célébration du « Jazz Day » fut très mélodieuse cette année. Le 30 avril, depuis bien des décennies, est devenu synonyme de belles rencontres musicales pour les inconditionnels du jazz. Harmonieux et savamment rythmé, le « Jazz Day » qui se fête d’habitude hors les murs sur les plus grandes scènes de la ville a, cette année, animé les réseaux sociaux.

Pour la Grande île, le comité d’organisation du festival international Mada­jazzcar a lancé des initiatives avec les jazzmen et jazzwomen nationaux. Malgré la tragique perte de son fer de lance, l’immense Désiré Razafindrazaka il y a à peine quelques jours, Madajazzcar tenait à marquer le coup pour lui faire honneur.

« The show must go on ! » aurait scandé Désiré Razafin­drazaka. En groupe, en solo, en ensemble musical inédit ou exclusif, les prestations des artistes s’enchaînent. À découvrir en tapant le hashtag « JazzDayAtHome » sur la barre de recherche facebook, mais également sur la page du festival international Madajazzcar