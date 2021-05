Catastrophe naturelle – Une invasion acridienne à Amboasary

Alors que le district est confronté à une sécheresse sans précédent, Amboasary Atsimo a été la cible d’une invasion acridienne avant hier. Plusieurs communes dans ce district sont victimes de cette catastrophe naturelle. Il s’agit de la commune de Ranobe, dans les fokontany d’Ambario, Ambatonay, Feno­arivo, de la commune de Maromby, dans le fokontany de Vohipaly, Bemanateza, Ambatotsivala. Dans la commune de Mahaly, trois fokontany ont été les cibles, tels Amboangy, Ankily Ambia; dans la commune de Tombo­arivo, les fokontany d’Angedo, Beadabo, Soarano et enfin dans la commune de Ebelo, le fokontany Ebelo centre, Betaotsako ont subi des dégâts. Des plantations ont été ravagées. Des mesures ont été prises par les responsables locaux. Il s’agit du CNA dans les régions Anosy et Androy.

Des agents du CNA se sont rendus sur place pour constater de visu la situation dans le district d’Amboasary Atsimo. Selon le rapport de la gendarmerie, ces derniers attendent encore les produits à utiliser afin de réduire les conséquences néfastes de cette invasion. Les responsables locaux ont été avisés, entre autres, le directeur régional de l’Agriculture et de l’élevage et de la pêche et les autorités dans le district et dans la région Anosy