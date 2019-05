JIOI 2019 – Zoom sur les commissions du COJ – Hébergement et restauration, huit sites à gérer

Pour les Jeux des ÎLles 2019, les délégations seront hébergées dans des hôtels et non dans des villages des jeux. Les responsables des commissions sont connus.

Pas de village des Jeux pour cette 10e édition des JIOI. Les délégations seront logées dans huit établissements hôteliers dont l’InterContinental Mauritius Resort, The Westin Turtle Bay Resort & Spa, The Ravenala Attitude, Le Meridien, Trou-aux-Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, Be Cosy Apart Hotel, Victoria Beachcomber Resort et Maritim Resort & Spa.

Dharmanand Auchoybur est en charge de la coordination de cette commission. Jean-Marie Delort assisté de Caroline Leblanc s’occupe du dossier hébergement. Pour la restauration, le COJI compte sur Vinay Narrainen.

Ils devront veiller au repos et bien-être des athlètes. La commission est chargée de la détente et du rapprochement des athlètes.

Sécurité: un millier de policiers mobilisé

C’est le Deputy Commis­sioner of Police (DCP) Choolun Bhojoo qui chapeaute la commission en charge de la sécurité des athlètes, officiels et du public venu assister aux compétitions.

Au cours des Jeux, huit cent à mille officiers de plusieurs unités de la force policière seront mobilisées dans les hôtels et sur les sites de compétitions. La commission est, également, appelée à travailler avec les autorités aéroportuaires à l’arrivée et départ des délégations étrangères.

Médical: les équipes bientôt constituéesLa commission médicale est gérée par Yannick D’Hotman. Il est soutenu par Adisha Bhollah.

Environ deux cent qutre vingt280 médecins urgentistes, secouristes, ambulanciers et maîtres-nageurs ont été formés dans le cadre des Jeux. Les équipes par site de compétition seront bientôt formées. Au cours des Jeux, il y aura trois postes médicaux avancées aux hôtels Trou-aux-Biches Beach­comber Golf Resort & Spa, Be Cosy Apart Hotel et Ravenala Attitude.

Anti-dopage

Cette commission a été placée sous la direction de Gérard Requin. Il est assisté de Pravind Doomun. Ils veilleront à ce que le code mondial anti-dopage et autres règles anti-dopage en vigueur soient respectés pendant les Jeux.

Transport: les appels d’offres lancés

La commission des transports est dirigée par Fazl Ahmad Hoolash. La commission avait estimé que soixante dix et cent trente véhicules devaient être mobilisés pour l’événement. Les appels d’offres ont été lancés.

Accréditation: le logiciel d’accréditation en ligne

Cette commission est sous la responsabilité de Zameer Janoo. Ce dernier annonce que le site internet pour effectuer les demandes d’accréditation est prêt. «Les différentes commissions peuvent faire les demandes en ligne», dit-il.

La direction des finances et du marketing: la vente des billets à Rezo Otayo

Sous la supervision de Giandev Moteea, cette commission annonce la distribution des tickets, en ligne, à travers le Rezo Otayo. Le prix et le nombre de tickets par site de compétition sont à déterminer. Néanmoins, le COJI assure des prix abordables.

Artistique: cérémonies d’ouverture et de clôture

Emilien Jubeau portera la casquette de metteur en scène et directeur artistique. Le chef d’orchestre, Jean- Pierre d’Argent, annonce une production essentiellement mauricienne. La réalisation des spectacles a été confiée à Emilien Jubeau. «Le spectacle durera une soixantaine de minutes. Ce sera du jamais vu», promet-il. Emilien Jubeau a aussi travaillé en partenariat avec Guillaume Jauffret comme directeur artistique du festival, Porlwi by Light.

Flamme des jeux: un parcours étendu à 13 jours

La flamme arrivera de La Réunion le 5 juillet. Après une brève escale sur le sol mauricien, la flamme partira à Rodrigues le jour même. Elle retournera à Maurice le lendemain, pour une tournée de douze jours à travers Maurice. C’est Fazl Ahmad Hoolash qui est en charge de la coordination des parcours à Maurice et à Rodrigues.

Protocole et accueil: en toute sérénité

La responsable de la partie protocolaire et accueil d’avant, pendant et après les Jeux, Vanina Cadressen se dit sereine. «Toutes les dispositions ont été prises», dit-elle. Les délégations seront accueillies à l’aéroport et seront dirigées vers leurs hôtels respectifs. Par ailleurs, les modèles des médailles et des uniformes ont été finalisés.

