Anthropologie – Le « Joroterapia » à expliquer aux Malgaches

Le docteur Alice Ranorojaona Pelerin présentera le « Joroterapia », lors du Salon du bien-être qui a débuté hier 2 mai au Palais des sports et de la culture à Mahamasina.

Elle interviendra publiquement le samedi 4 mai à partir de 14 heures pour parler de son nouveau concept le « Joroterapia ». « Ce sera avec un grand plaisir que je partagerai avec vous le fruit de ma recherche médicale basée sur les rites traditionnelles malgaches que j’ai dénommée Joroterapia. Le Joroterapia se préoccupe de certaines maladies pour lesquelles la pratique biomédicale ne trouve pas d’anomalie objectivable dans ses critères, donc il n’existe ni explication ni réponse, celles que l’on désigne de manière un peu désabusée de psychosomatiques. Certaines pathologies sont en rapport avec des souffrances dans l’histoire de l’intéressé(e),

voire, dans celle de ses ancêtres. Je me suis appuyée sur ma propre histoire et la culture malgache pour pouvoir réaliser cette thèse », explique-t-elle.

Son concept met particulièrement en lumière le sens profond des rites funéraires malgaches tels que le « Famadihana » ou le « Rasahariana », des cérémonies de fin de deuil.

Remise en ordre

Le Docteur Alice Ranoro­jaona Pelerin a su montrer comment ces rites constituent un puissant facteur de remise en ordre après la mort, un des événements les plus dramatiques et les plus douloureux du parcours humain.

Son travail de recherche est marqué par une thèse d’Anthropologie qu’elle a soutenue le 10 septembre à l’université du Moufia à St Denis, La Réunion. Elle a reçu le Prix du Mérite du Département 2018 à l’île de La Réunion, au mois de mars 2019. Le Docteur Alice Ranorojaona Pelerin vit et travaille à La Réunion. Elle va profiter de son court séjour dans la Grande île pour mieux faire connaître à ses compatriotes les bienfaits de sa recherche.

Le Salon du bien-être va s’étaler jusqu’au 5 mai et met en avant les nouveautés qui touchent de près ou de loin la santé, la forme, et le bien-être et dont le « Joroterapia » en fait partie.