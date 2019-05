Agriculture – Professionnaliser les producteurs

Toujours à vocation traditionnelle, l’agriculture à Madagascar peine à se développer. Des formations sont en cours pour tenter de renverser cette tendance.

Paradoxe, l’inadéquation entre la formation et l’emploi reste un facteur de blocage de développement dans tous les domaines d’activité existants. C’est dans l’optique de résolution de ce problème, dans le domaine de l’agriculture que le Fonds malgache de la formation professionnelle (FMFP) s’est donné pour mission de développer la formation professionnelle continue à Madagascar, afin de rehausser la qualité de l’offre de formation professionnelle dans le secteur de l’agro-business. Les industries du secteur agroalimentaire constituent 28,4% des entreprises formelles du pays et représentent 51,25 % des capitaux de l’ensemble.

Une contribution non négligeable à la croissance économique du pays qui est pourtant loin d’être exploitée à son plein potentiel, à cause des lacunes au niveau du savoir-faire des producteurs en milieu rural. Potentiel représenté par des producteurs qui sont constitués à 73,5% de jeunes en manque de formation selon les données de l’Institut national des statistiques (INSTAT), sans mentionner les ressources naturelles abondantes à hauteur de dix huit millions d’hectares de terres arables qui demeurent encore disponible.

D’où la nécessité de la professionnalisation de ce potentiel producteur selon les responsables du FMFP. « La Formation professionnelle continue (FPC) est un moyen incon­tournable pour développer les compétences des entrepreneurs agricole. Ce postulat est valable tant dans le domaine technique, entrepreneurial ou managérial. Cette FPC sera alors en mesure d’appuyer les entrepreneurs agricoles à s’adapter aux avancements technologiques ou autres climatiques dans leur domaine », souligne Gerald Solomam­pionona, chargé d’études au ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Scolarisation

Une façon pour le technicien de mettre en évidence l’un des problèmes majeurs qui impactent négativement le développement et la compétitivité du secteur agricole malgache à cause de l’insuffisance en compétences et en degré de technicité de la main d’œuvre. Une situation qui trouve son origine dans l’abandon des études secondaires.

À Madagascar, 14,1% des jeunes n’ont jamais été scolarisés. La non-scolarisation des jeunes malgaches s’explique principalement par des raisons économiques. Ainsi, après les études réalisées par les techniciens du FMFP, une base de données des prestataires ayant la capacité de former ces producteurs agricoles sera bientôt mise en place. Formation qui sera financée, en grande partie, par le Fonds de formation avec le financement du Programme d’appui à l’emploi et à l’intégration régionale (Procom). « Le défi majeur de la FPC est donc de contribuer de manière inclusive, à une main d’œuvre mieux qualifiée, pour réduire cette inadéquation de la formation à l’emploi et répondre aux besoins des petites entreprises agricole en termes de Ressources Humaines qualifiées et aptes à évoluer dans un monde très concurrentiel », conclut le chargé d’études.