Affaire « LEVA » – Deux lettres contradictoires reçues au Parquet

Louche. Un retrait de plainte et une actualisation de plainte contre l’ex-député de Mahabo sont parvenus au Parquet de Morondava, le weekend dernier.

rebondis-sements. Aujourd’hui, neuf jours après la détention préventive pour assassinat de Ludovic Adrien Raveloson, ancien député de Mahabo, plus connu sous le nom de Leva, et son fils, leur saga judiciaire ne cesse d’évoluer. Ce second prévenu sera jugé ce mois-ci au tribunal correctionnel de Morondava. Ses charges

reposent sur des pillages de biens d’autrui et une détention irrégulière d’armes. Pour Leva, il continuera d’écoper d’une réclusion criminelle, jusqu’à ce que quatre autres personnes, ses présumées complices, soient arrêtées.

En ce moment, il construirait une maison « plus confortable » pour lui dans l’enceinte de la prison, selon nos interlocuteurs ayant voix au chapitre à la Justice à Menabe. « Sa récente demande de liberté provisoire a été refusée », précise le procureur de la République de Morondava, Jean-Jacques William Ratsi­mandranto au téléphone, hier. Depuis leur incarcération, le 24 avril, leurs proches feraient des pieds et des mains pour tenter de remettre cet ex-parlementaire en liberté, aussi candidat aux prochaines élections législatives. Leurs démarches à cet effet mêleraient manœuvre manu militari et tentative d’arrangement avec le père des deux frères victimes du crime.

Dépression

Pas plus tard que le week­end dernier, deux lettres paradoxales sont parvenues au Parquet. L’une est un retrait de plainte contre Leva et l’autre, un réajustement.

Les meurtres ont été commis le 21 septembre 2016. « À présent, comme le gotha des prévenus n’a pas réussi à persuader le plaignant de retirer sa plainte, malgré une proposition d’offre de 24 millions d’ariary, ils l’ont contraint à le faire. Sous la menace d’une arme, il a signé la lettre saisie, et préparée à l’avance », selon la famille des victimes. « C’est sûrement l’une des deux dépositions qu’a reçues le Parquet », poursuit-elle.

L’épouse du principal accusé, candidate suppléante aux élections, un certain responsable de la sécurité publique de Mahabo, des chefs fokontany et des

maires seraient les auteurs principaux de cette pression, d’après les explications fraîchement parvenues à la Justice. Après cette signature forcée, le plaignant est atteint d’une dépression et personne ne sait où il se trouve en ce moment. Il a quitté son village, à Anjà Mahabo et est allé dans la forêt, en fin de la semaine passée.

Un enquêteur au groupement d’appui à la police judiciaire (GAPJ) de la gendarmerie de Morondava aurait classé d’autres dossiers épinglant ce présumé intouchable de la région de Menabe.