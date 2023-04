TOLAGNARO – Sept passagers meurent carbonisés

Un taxi-brousse, une Mercedes 307, a quitté la route et pris feu, samedi, à Bevilany-Tolagnaro. Sept sur ses vingt-six occupants sont morts carbonisés. Le chauffeur est arrêté.

Un drame à fendre l’âme. Sept pertes en vie humaine ont été déplorées lors d’une terrible sortie de route d’un taxi-brousse qui s’est immédiatement embrasé, samedi, à la sortie du village de Bevilany-Ankariera, du district de Tolagnaro. Parmi eux figurent un couple âgé et un bébé. Ils ont pu être identifiés. Les autres ont été gravement calcinés et méconnaissables, d’après les photos prises par l’équipe du gouverneur de la région Anosy.Quatre d’entre les défunts ont déjà été récupérés par leurs familles, selon la gendarmerie qui essaie de se renseigner sur toutes les victimes. Au fait, le manifold est réduit en cendres.Ce jour-là, vers 11h30, Monja Famantara, maire de la commune rurale d’Ankariera, a avisé la gendarmerie de l’accident. Sans tarder, des hommes dirigés par des officiers et autorités civiles ont rejoint les lieux. D’après les informations reçues, le véhicule roulait de Tolagnaro vers Ambovombe. Il avait à son bord vingt-six personnes. Pour une raison à connaître dans l’interrogatoire du chauffeur, il est parti dans le décor dès qu’il a abordé un virage. Il s’est couché sur le flanc gauche.

Blessés

Un motocycliste est passé au moment de l’accident. Il a rapidement ouvert la portière du véhicule et aidé ses occupants à sortir. La Mercedes 307 s’est embrasée après que quelques passagers ont réussi à s’extraire. Le feu s’est propagé trop vite. Les sept malheureux n’ont pas pu être sauvés de l’incendie.Dix-neuf blessés ont été dénombrés. Le personnel de santé, avec une ambulance, a fait de son mieux pour les soigner depuis le centre de santé de base (CSB) d’Ankariera jusqu’au centre hospitalier de référence régionale Philibert Tsiranana de Tolagnaro.

« Cinq des blessés ont été transférés au centre hospitalier de référence du district d’Amboasary-Sud, cinq autres à Ambovombe suivant la demande de leurs familles et neuf à Tolagnaro », selon un gendarme.Le conducteur, âgé de 30 ans, a été arrêté et mis en garde à vue à la compagnie territoriale d’Amboasary-Sud pour les besoins de la procédure. L’équipe judiciaire du poste avancé de Ranopiso mène l’enquête.