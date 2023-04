TAEKWONDO ITF – SÉMINAIRE – Le directeur technique continental dans nos murs

Un haut responsable du taekwondo ITF de passage à Madagascar. Le directeur technique du continent africain et président de la fédération sud-africaine, Sahyun-Nim Jaren Phillips, anime un séminaire technique international de quatre jours depuis jeudi. Cet expert sud-africain, titulaire du grade de 7e dan, a dirigé dès son arrivée, dans la soirée du jeudi, un entrainement sur les techniques et stratégies de combat, réservé aux ceintures noires, au Dojang Heng De, initiateur de la venue du premier responsable technique de la discipline en Afrique.

La deuxième journée, le vendredi après-midi a été consacrée à une séance de cours de self-défense avec les éléments de la Police nationale et les gradés à la petite salle du Palais des sports à Mahamasina. «Nous avons travaillé des techniques simples, mais efficaces pour maitriser l’adversaire», confie Jaren Phillips. Le séminaire technique international s’est déroulé le samedi et le dimanche. Les séances ont réuni quarante gradés et environ deux cent pratiquants titulaires de ceinture de couleur, représentant les clans Ri Yong Son, World ITF Taekwon-do Council et l’association Taekwondo ITF Madagascar. L’événement a été d’envergure nationale car treize dojang ou clubs venant de quatre régions y ont été représentés, en l’occurrence Atsinanana, Alaotra-Mangoro et Bongolava en plus d’Analamanga.

Authenticités

«C’est une grande occasion pour les pratiquants d’apprendre les mouvements corrects. Ils peuvent les rectifier en me posant des questions sur tous les détails qui les titillent. Et cela leur permettra d’améliorer leur niveau technique», souligne Sahyun-Nim Jaren Phillips. «Nous avons essayé de survoler les vingt-quatre tuls en taekwondo ITF, les neuf cent soixante-dix mouvements que les instructeurs devraient maitriser. Nous avons abordé la philosophie de l’entrainement, le secret du taekwondo qui est la feuille de route transmise par le fondateur, le Général Choi Hong Hi», poursuit-il. Des examens de passage de grade pour obtenir la ceinture noire 1er dan et plus est prévu ce lundi, pour boucler en beauté les quatre jours de séminaire. Concernant le programme d’activités du Dojang Heng De, «nous participons actuellement au championnat du monde en ligne et nous organisons prochainement la deuxième session des cours nationaux pour les instructeurs », confie Sabum-Nim Yves Francky Rakotondramanana, numéro un du Dojang Heng De, titulaire du grade de 4e dan. Deux compétitions figurent également dans le calendrier de l’association, la première en mai et la deuxième en novembre.