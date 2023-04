RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Les militaires du COSFA invincibles

Les rugbymen de COSFA sont intenables et ont, une fois encore, montré leur savoir-faire en rugby, hier au stade d’Andohatapenaka.

Les protègés de Rija Randria-narison, coach du Club omnisport des forces armées (Cosfa) ont dominé les joueurs du Mang’Art de Manjakaray, sur le score de 67 à 18 hier, au stade Makis d’Andohatapenaka. C’est la troisième victoire du Cosfa en trois rencontres (Cosfa 118-17 JST Ambondrona le 26 février, Cosfa 64-6 UAS Cheminot le 19 mars et Cosfa 67-18 Mang’Art).

C’est le troisième match de Cosfa qui domine seul le classement provisoire de la poule C avec 15 points au compteur. Dès l’entame de la rencontre, les militaires ont annoncé la couleur par des jeux rapides et une défense de fer imperturbable. Après dix minutes de jeu, et une mêlée à l’introduction des joueurs de Mang’Art, Cosfa a récupéré la balle. Avec la vitesse de ses trois-quart ailes, les militaires ont réussi à aplatir dans l’embut de Mang’art avec un essai transformé (7-0). Après trente minutes de jeu, Cosfa a mené sur le score de 19 à 3 et le score à la pause a été de 27 à 6 pour les militaires.

La deuxième période a été marquée par la domination des militaires jusqu’à la 59e minute. Les joueurs de Cosfa ont enchainé trois essais transformés successifs en espace de douze minutes et ont mené largement sur le score de 46 à 6. Avec ce grand écart au score, les militaires ont baissé le rythme et c’était le moment choisi par les joueurs de Mang’Art de sonner la révolte.

Lutte à distance

Les rugbymen de Manjakaray ont réussi à marquer deux essais dont l’un a été transformé. Ils sont revenus à 46 à 18. Piqués au vif, les protégés de Rija Randrianarison ont montré qu’ils sont les maîtres sur le terrain en alignant trois essais successifs dont deux ont été transformés et l’un, un essai de pénalité. Le score final a été de 67 à 18 pour les militaires.

Après le match, Rija Randrianarison, le coach de Cosfa a expliqué que c’était un match plaisant. « Sans minimiser la force de nos adversaires, mes joueurs se sont donnés à fond à chaque match. Nous avons enregistré trois victoires en autant de rencontres et c’est bon pour le moral du groupe. Dès la semaine prochaine, nous allons préparer notre prochain match, peut-être contre SC de Besarety et nous ferons le nécessaire pour l’emporter. » Pour sa part, Salomon Rakotonirina, alias Pintsana, coach de Mang’Art, souligne: « Mes joueurs souffrent au niveau de leur condition physique, les militaires sont très forts et nous essaierons de rebondir au prochain match. »

L’autre gros calibre qui a montré sa force hier, a été le FT Manjakaray à partir de 15 heures. Les rugbymen de Dakar ont écrasé les joueurs de l’US d’Ankadifotsy sur le score de 75 à 19. Avec ce score écrasant, FT Manjakaray caracole seul en tête avec ses 15 points gagnés en trois victoires successives. A l’allure où vont les choses, ce championnat de Madagascar de rugby à XV, appelé aussi XXL Energy Top 20, verra la lutte à distance entre les deux mastodontes du rugby malgache que sont le Cosfa et le FT Manjakaray. L’une des deux équipes, sur le papier, remportera le titre de champion de Madagascar cette année.