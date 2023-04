RUGBY À XV- DAMES – Le FT Manjakaray enchaîne une seconde victoire

Profitant de la journée de repos de SC de Besarety, champion en titre de 2022, les rugbywomen de FT de Manjakaray s’emparent provisoirement la tête du championnat de Madagascar de rugby à XV féminin avec les 10 points acquis après la deuxième journée. Elles se sont imposées sur le score de 20 à 13 devant les joueuses de FTAT d’Antohomadinika, samedi au stade Makis à Andohatapenaka. Un match difficile, mais avec l’expérience de ses joueuses, FT Manjakaray a construit sa victoire à partir de la force de son pack d’avant qui a gagné la balle à chaque mêlée. Privée de ses deux meilleures joueuses, Marie Christine Bodonandrianina et de Monica Rasoloniaina, laissées au repos avant de s’envoler (dimanche) pour les challengers series en Afrique du Sud, l’équipe d’Antohomadinika a eu la chance de creuser l’écart en seconde période (13-8,64’) lorsque deux joueuses de Manjakaray ont écopé d’un carton jaune. Confondant vitesse et précipitation et mauvais choix tactique, les joueuses d’Antohomadinika ont été pénalisées par un essai transformé de FT Manjakaray à la soixante-sixième minute (20-8).

Sur un sursaut d’orgueil, FTFA a marqué un dernier essai à soixante-douzième minute ramenant le score à 20 à 13. Le score est resté là et le FTM s’en est sorti vainqueur. Mirindra Ravelosoa, supportrice de FTAT d’Antohomadinika, fait remarquer : « Nos joueuses sont trop indisciplinées et elles n’ont pas suivi les consignes du coach. Au moment où nous avons joué en surnombre, si nos joueuses ont suivi la tactique de jeu, elles auraient pu marquer deux essais supplémentaires. FTM était à notre portée durant ce match, et c’est dommage pour nous. De n’avoir pas su en profiter. »

Nouveau promu

Dans le match de 13 heures, opposant 3FB à RCTS, le nouveau promu, à Soavimasoandro, les joueuses du ministère de la Santé se sont imposées sur le score de 33 à 17. Leur expérience a eu raison des jeunes rugbywomen de RCTS qui ont entamé, pour la première fois, leurs jeux dans l’élite de la première division. Le score à la pause a été de 12-10 pour 3FB. Les joueuses de RCTS ont fait parfois de mauvais choix. Au lieu de tirer un coup de pied de pénalité, elles ont choisi de jouer directement. Face à une défense bien organisée de 3FB, elles ont perdu la balle. 3FB a creusé l’écart en seconde période et s’est imposé sur le score de 33-17 après le coup de sifflet final. Avotra Tokiniaina Andrianarisoa, président de RCTS, explique la raison de la défaite de ses joueuses : « C’est leur premier match en première division. Mes joueuses ont souffert physiquement et elles n’ont pas pu suivre le rythme jusqu’au bout. A partir de la semaine prochaine, nous allons travailler sur le physique et à la prochaine rencontre, nous allons montrer un nouveau visage.»