PIÈCE DE THÉÂTRE – Fanilon’ny Teatra Malagasy présente « I AKO »

Ce 7 mai 2023, la compagnie théâtrale « Fanilon’ny Teatra Malagasy » va offrir au public « I AKO » qui aura lieu au Centre Ivokolo Analakely à 14 heures. « I AKO » représente une pièce de théâtre écrite par Mialy Irène Rabariarisoa. D’après la présidente du Tropy Fanilo « I AKO » s’agit de l’histoire d’une jeune femme pleine de mystères. Elle ne connait rien sur sa personne et même son visage lui est inconnu, car on lui interdisait de se contempler dans un miroir, ne serait-ce qu’un matin. Connue comme étant une jeune femme « difforme », seul son corps peut être considéré comme humain, par contre son visage se présente tel un mélange de plusieurs bêtes monstrueuses, effrayant et terrifiant tous ceux qui osaient s’approcher d’elle. « Nous aimerions transmettre à partir de cette histoire les us et coutumes qui peuvent détruire la vie de différentes personnes. Il y aura 10 participants à part les figurants. Les metteurs en scène sont : Mialy Irène Rabariarisoa et Seth Andrianandrasana. La pièce se divise en cinq parties. La salle peut accueillir environ 300 spectateurs et le prix d’entrée est Ariary 5 000 » dit-elle.