OFFICE NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT – « Le permis environnemental de Base Toliara reste valide »

« Base Toliara possède son cahier des charges environnementales (CCE) lui ayant permis d’obtenir son permis environnemental » confirme le directeur général de l’Office national de l’environnement (ONE), Rija Rakotoson. L’ONE campe sur sa position et réaffirme la validité du permis environnemental qu’il a délivré pour la compagnie minière au mois d’octobre 2015. « Bien qu’il y ait eu un changement de dirigeant auprès de l’office national, le permis environnemental de Base Toliara reste valide. Aussi, si l’État décide de lever la suspension de ce projet et si son promoteur ne prévoit pas de changement dans ses activités minières, Base Toliara peut les reprendre puisque leurs impacts ont déjà été évalués et les mesures correspondantes ont déjà été définies », soutient Rija Rakotoson. En effet, une étude d’impact environnemental du projet a été effectuée. Celle-ci a mené à des évaluations à différents niveaux, à savoir une évaluation technique par un comité technique ministériel et une autre évaluation faite par le public, les autorités locales et la société civile. Les résultats de ces évaluations ont conduit au CCE et in fine à l’obtention du permis minier. Le cahier des charges comprend d’ailleurs toutes les prescriptions environnementales et sociales à mettre en œuvre par cette compagnie minière pendant la durée de vie de son projet. Pour rappel, le projet a été suspendu par le conseil de ministres en novembre 2019 pour une période indéfinie, le communiqué soulignant que les bénéfices et avantages pour les communautés, les régions et l’État central ne sont pas clairs.