MOTOCYCLISME – ÉLECTION – Jean Gabriel Harison promu président

Candidat unique. L’ancien secrétaire général de la Fédération malgache de motocyclisme (FMaM) durant les deux premiers mandats, Jean Gabriel Harison est élu président de l’instance nationale pour les quatre prochaines années. Il n’a pas eu de challenger car le président sortant, Tsirava Razafimahefa alias Tsitsi, a déposé pour la forme sa candidature et l’a retirée avant le scrutin. Deux ligues, à savoir Analamanga et Vakinankaratra, l’ont élu à l’unanimité. Deux autres affiliées à la fédération, en l’occurrence celle d’Atsinanana a été absente et excusée tandis que celle de la Haute-Matsiatra, créée cette année, n’a pas encore le droit de vote. Jean Gabriel Harison est donc le troisième président de la Fédération malgache de motocyclisme, après Andrianjaka «Dadou» Razafindrakotohasina et Tsitsi Razafimahefa. «Je tâcherai de consolider ce que mes prédécesseurs ont déjà commencé. Le premier président a plutôt consacré son mandat au lobbing avec les instances africaines et internationales. Le deuxième a, quant à lui, assuré l’amélioration sur le côté technique… Et je vais poursuivre les deux. Nous allons professionnaliser le motocyclisme. Il nous faut désormais des mécaniciens spécialisés et agréés pour la course», confie le nouveau patron de la fédération. Ce dernier a également réitéré la régularisation de toutes les courses ainsi qu’au niveau des pilotes qui devront respecter les réglementations afin de minimiser les accidents.