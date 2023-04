MBALA GASY FASHION DAYS – Les amateurs d’arts malagasy s’y donnent rendez-vous

Le jardin d’Antaninarenina s’était transformé en boutique en plein air des produits artisanaux malgaches du 29 mars au 1er avril.

«La technicité traditionnelle est l’une des meilleures armes pour la production des soies », d’après Eugène Ramanan­janahary. Faisant partie des artisans qui exposent et vendent leurs produits dans « Mbala Gasy Fashion Days » au jardin d’Antaninarenina. Une exposition artistique est organisée sur place par « Chez’Elles Madagascar », un organisme œuvrant dans la promotion de l’artisanat malagasy. Cet événement a débuté le mercredi 29 mars, et s’est terminé le samedi 1er avril 2023. Eugène Ramananjana­hary, un coopérant dans l’entreprise Landy avotra, participe à cette foire dans le but de rehausser la valeur de l’artisanat malagasy. « J’incite mes compatriotes à aimer les arts malagasy, surtout les produits en soie ou bien les « Lamba landy ». C’est aussi le moyen pour nous de montrer notre valeur et notre culture », d’après l’explication du participant. « La soie doit passer par plusieurs étapes avant de devenir un tissu. La sériciculture est une étape qui consiste à élever le ver jusqu’à sa transformation en papillon. Dès que les vers tissent leur cocon, les éleveurs y tirent le fil de soie, c’est l’étape de la filature. Le moulinage est une étape permettant de rendre le fil de soie accessible au tissage. La dernière étape, le tissage consiste à entrelacer les fils de la longueur d’un tissu avec les fils de sa largeur pour obtenir des étoffes », a fait savoir le coopérant de l’entreprise Landy avotra. Pour l’entreprise Landy Avotra, c’est à Ambohidrabiby qu’elle puise ses matières premières. « La soie se présente en deux natures : la soie sauvage et la soie d’élevage, » d’après Eugène Ramanan­jana­­­hary. Nombreux sont les produits issus du tissage de soie : des vêtements, des linceuls ou draps mortuaires, des chaussures, des sacs, des écharpes, des chapeaux…Pour l’entreprise Landy avotra, les prix varient de 30.000 ariary jusqu’à 140.000 ariary. D’après les scientifiques, porter des vêtements en soie présente des bienfaits. La soie est un tissu naturel qui ne déshydrate pas la peau ni les cheveux car elle est riche en protéines et en acides aminés. Considérée comme une matière thermorégulatrice, la soie est fraîche en été et chaude en hiver. Pour cette troisième édition, une quarantaine d’arti­sans participent à cette foire « Mbala Gasy Fashion Days ». Et nombreux sont les visiteurs venus au jardin d’Antaninarenina.

Mialisoa Ida