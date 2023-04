MARCEL RAKOTOMALALA – « La préparation en Afrique du Sud est un signe de confiance envers nous »

Revenu au pays vendredi, après un séjour d’une semaine en Afrique du Sud pour suivre une formation sur le thème de « Haute performance en gestion du Rugby », le président de Malagasy Rugby a répondu à nos questions.

. Racontez-nous, qu’avez-vous fait en Afrique du Sud exactement ?

Quatre pays ont été invités en Afrique du Sud : l’Ouganda, le Zimbabwe, le Kenya et Madagascar pour assister à une formation sur le thème de « Haute performance ». La haute performance vise à partager les connaissances et les expertises en prévision d’une stratégie pour le développement du rugby dans chaque pays. La haute performance vise à encourager les meilleures pratiques en matière de gestion de match, d’arbitrage et de leadership.

. Sur quoi a porté la formation ?

Elle a porté sur six domaines, à savoir l’entrainement, la performance athlétique, les officiels de match, l’analyse de la performance, la haute performance proprement dite et le leadership.

. Par rapport aux autres pays précités, où se trouve Madagascar durant votre séjour en Afrique du Sud ?

Madagascar est mieux classé par rapport aux pays cités là-haut à cause du mode de gestion du rugby malgache et c’est un honneur pour le pays. Mes confrères africains ont proposé que Madagascar, par l’intermédiaire du président de Malagasy Rugby, dirige le département de la haute performance. À cause de la charge de travail, nous n’avons pas encore donné notre accord. Il faut bien réfléchir avant de prendre la décision car, être placé à la tête de ce département exige des efforts techniques, matériels, communications et surtout financiers.

. Parlez-nous un peu sur le cas des ladies Makis qui participent pour la première fois aux challengers series en Afrique du Sud

Les challengers séries ne sont pas donnés à tout le monde. Madagascar a été invité pour la première fois à cause de la performance de nos joueuses qui ont déjà participé à la Coupe du monde. La préparation de nos joueuses qui sont parties hier, pour rejoindre l’Afrique du Sud quinze jours jours avant le début du tournoi est un signe de confiance envers le rugby malgache.

. Qui finance le déplacement en Afrique du Sud ?

En tant que dirigeant, il faut penser à tout. Le ministère de la Jeunesse et des sports nous a promis d’apporter son aide, mais Malagasy Rugby a déjà fait des efforts pour ne pas rater le rendez-vous en Afrique du Sud, car après la Coupe du monde de 2022, de nouvelles portes s’ouvrent et il faut en profiter.