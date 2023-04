Mamalan-kira indray VANF

Fizarana Voalohany : Fanisana zara-fa-vita sy lisitra zara-aza-misy

Efa tomombana ve ny sora-piankohonana ? Efa tomombana ve ny lisi-pokontany ? Efa tomombana ve ny lisi-pifidianana ?

Sao indray mantsy, tapaka sy namana ary havana efa maty, mbola ho omena fanamarinam-pahavelomana ary mbola hahazo kara-pifidianana. Olona efa nanao fifindra-monina ara-dalàna, mbola misoratra amin’ny Fokontany roa ka dia mahazo fanamarinam-ponenana araka izay. Manginy fotsiny ny fandisoana ny anaran’olona ka ny litera iray latsaka na mifamadika no mampandany fotoana sy fananana eny amin’ny Fitsarana hanaovana didy fanitsiana, izay mbola mangataka andro hiverimberenana indroa, intelo. Aza mba amin’izao Sora-piankohonana kitoatoa izao no tsy maintsy manao «Fanamarinana ho Mpandova» fa raharaha : savaina ambony ambany ny taratasy efa rovidrovitra anaty boky tsizarizary voatery nakarina avy anaty baoritra tranom-bovoka. Ilay taona indrindra, ilay anarana mihitsy, no tahaka ny nisy nanao fanahy iniana ka rovitra, na mitankosina tsy hay vakiana, na hotsaky ny rano fa mitete ny tafo… Madagasikara.

Resaka fotsiny io «Fanamarinana» isan-karazany io eny amin’ny Fokontany : tsy fantatra akory ny tena mponina, tsy mbola voafafa ny maty, tsy voasoratra ny

tera-bao. Eny amin’ny Firaisampokontany, ny anarana mety ho marina ihany, fa ny fanampin’anarana mety ho an’ny mpiray tam-po. Na olon-kafa mihitsy fa ny anarana moa tanim-boanjo. Anefa izay aleha rehetra ara-panjakana dia mitaky ireny «Fanamarinana» tsy marina ireny avokoa : ny taratasy «pelure» mitondra azy aloha dia efa manify dia manify ka tsy mampatoky ; ny mba tombo-kase nampanamboarina tetsy amin’ny totohabato ; ny mpanao sonia tsy nijery akory ny soratra fototra fa nihanina tamin’ilay dika mitovy no nalain-tahaka… Madagasikara.

Ny fanisam-bahoaka dia 1993 vao nisy indray tamin’ny 2018. Fitaovana lehibe amin’ny fitantanam-panjakana anefa ny fanisam-bahoaka. Firy ny mponina, firy tafo ny trano, firy taonina ny vary, firy hektolitatra ny rano, firy kilometatra ny lalana… «Firy ny Gasy ?» : raha tsy fantatra akory firy ny Gasy, ahoana moa ahasahiana hilaza firy ny mpifidy !

Fa dia natao an-keviny fotsiny am-polo taona maro. Ny sitrany ahay mantsy efa mety, fa ankoatra izay manasaro-javatra.Telo amby enimpolo taona isika izao no mionona amin’ny sora-piankohanana zara-fa-vita sy Lisi-pifidianana zara-aza-misy. Indraindray tsy mahazo karatra, indraindray mahazo karatra diso, indraindray mahazo karatra roa : i Dadabe anefa amin’io efa lasan-ko vovoka…

Rahoviana vao vita infôrmatika-nomerika-elektrônika manontolo ny taratasy rehetra. Vao teraka ny zaza Gasy iray, dia mahazo laharana, manaraka azy mandra-pahafatiny : na any an-tsekoly, na ara-miaramila, na any am-piangonana, na am-panambadiana, na an-kisarahana. Izany no tena Kara-panondro : tokana, vadin-koditra, mandra-maty.

Raha izany no tanteraka, ny maty tsy hanangatra intsony hisavika kara-pifidianana roa ; ny fanampinan’anaran-dRasoa tsy ho lasan-dRazay na dia nifanapa-tsinay kibo tsy omby aza izy mirahavavy ; ny isan’ny mpifidy tsy hihena am-pitoerana ato, ka hahazo aina tsy fidiny aroa ; indrindra, ny valim-pifidianana, isaky ny birao fandatsahambato, ho fantatra avy hatrany, eo noho eo, manerana ny Nosy. Ary indrindra indrindra, ny vokatra feno tsy hiadian-kevitra, tsy hananganana ady, tsy hambolena rotaka, ho atao

ren-tany ren-danitra iny alin’iny ihany.

Fizarana II. Lany hono : iza, inona, aiza, oviana, fa dia nahoana

Ampitson’ny fifidianana, mbola tsy fantatra ny vokatra feno, manerana ny Nosy.

Any amin’ny firenen-kafa anefa, alin’iny ihany dia efa ambara manontolo ary mifanolotra firarian-tsoa ny mpifaninana.

Io fahalavam-potoana io mambosy diso ny Vahoaka. Ny Gazety ampitson’ny fifidianana, lohateny lehibe, faran’izay lehibe, no mibahana sy manintona avy hatrany ny olona tsy manana ny vola akory hividianana gazety. Sary iray, teny dimy, tsy hahafehy na oviana na oviana ny fanontaniana tsy maintsy omem-baliny ho vakiana : Iza, Inona, Aiza, Oviana, Nahoana.

Dia fanontaniana fanampiny, efa eso vazivazy, ny momba ireo hoe «Tany lavitra Andriana». Dimy Arivo sy Roa Alina ny biraom-pifidianana, dimy taona lasa : asa, ho firy indray izy izao. Raha ny tokony ho izy, raha tsy nafafy tamin’ny tsy misy fotony sy tsy misy antony ny volam-panjakana, ny alin’ny androm-pifidianana dia tokony efa fantatra ny vokatra rehetra manerana ny Nosy.

Io ilay «informatika-nomerika-biometrika» : karapanondro tokana sady mandrakizay, manaraka ny Malagasy tsirairay, vao teraka ka mandra-maty. Fantatra avy hatrany firy ny Malagasy. Fantatra isan’andro firy no teraka, firy no maty. Fantatra avy hatrany Ranona nifindra monina. Fantatra avy hatrany ny Mponina isam-paritra sy isam-poko. Fantatra avy hatrany ny isan’ny mpifidy. Fantatra avy hatrany ny voka-pifidianana.

Raha izay «informatika-nomerika-biometrika» izay no tanteraka tsy afaka hamboly ahiahy tsy ihavanana ny sasany. Tsy misy fandresena feno amin’ny vokatra ampahany. Afaka mandainga daholo mantsy, na ny mitondra na ny manohitra, tany ka tsy mbola misy «informatika-nomerika-biometrika».

Enimpolo taona mahery aty aorian’ny niverenan’ny Fahaleovantena, tsy mbola ity fifidianana ity, tontosa anatin’ny ahiahy tsy mbola «informatika-nomerika-biometrika», no hamboly fifampitokisana.

Fizarana III. CENI : soa fianatra sa fakan-tahaka fahatany ?

Firy marina ny isan’ny mpifidy ary azo atokisana marimarina ve izay tarehi-marika ho ambara farany eo ? Fanontaniana miverimberina satria tsy afaka ny ahiahy tsy ihavanana.

Mikasika ny CENA/CENI dia hoy ilay mpampianatra Lalàna, Jean du Bois de Gaudusson, raha adika malalaka : «natao ho vahaolana vetivety tanaty krizy politika no lasa sampy kely ivavahana» («Les élections à l’épreuve de l’Afrique», in Études et Doctrine, Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°13, janvier 2003).

Tatsy Afrika, Bénin, Cotounou no teraka ny hevitra hoe «Conférence nationale» na Fihaonambem-pirenena tamin’ny 19-28 febroary 1990. Narahan’ny fitsapan-kevi-bahoaka (2 desambra 1990), fifidianana Filoham-pirenena (10 sy 24 martsa 1991). Dia tadidio izay natao teto Madagasikara taorian’ny krizy politika 1991 fa dia nanaraka an-tsakany sy andavany io lala-masaka tany an-kafa io. Tsy i Madagasikara irery no nanarakefa toy izany ka nahazoan’i Bénin anarana hoe «laboratoire de la démocratie», indrindra teo anivon’ny zanatany frantsay fahiny.

Mbola tao Bénin ihany koa no nananganana voalohany ny CENA (Commission Électorale Nationale Autonome) tamin’ny 17 janoary 1995. Mbola nanao «copier-coller» izany indray i Madagasikara tamin’ny 19 oktobra 2015, nanangana ny antsoina hoe «autorité administrative indépendante», antenaina ho mahaleo tena tanteraka amin’ny Governemanta sy ny Antenimiera roa tonta.

Afa-po tamin’ny ny asan’ny CENI ve isika tamin’ny fifidianana farany ? Tsy hoe noforonina mantsy ny CENI (Commission Électorale Nationale Indépendante) dia nanara-penitra ny fifidianana na tanteraka ny demokrasia.

«Diffusionnisme institutionnel» hoy ihany koa ny Profesora Jean du Bois de Gaudusson, izay nampianatra teny Ankatso fahiny, raha mitanisa ny «conférence nationale», ny «commission électorale nationale», ny «commission des droits de l’homme». Afaka alahatra miaraka amin’ireo «rafitra mifindra» ireo ihany koa ny «programme d’ajustement structurel» naparitaka nanerana ny firenena an-dalam-pandrosoana bokan’ny trosa, tany amin’ny faramparan’ny taom-polo 1980.

Raha ny tsy fahitam-boka-tsoa, soa fianatra ve ireny sa fakan-tahaka fahatany ?

Fizarana IV. «Aoka izay», ka hifidy indray aho.

Noho ireo lesoka sy kitoatoa manodidina ny fifidianana ary ny fandraisana vilany ny atao hoe «demokrasia», samy voatanisa etsy ambony sy tamin’ny lahatsoratra sesehena an-taona maro, dia nanome lamosina ny fifidianana aho.

Tamin’ny 1999 aho no nifidy farany. Fa handeha hifidy aho amin’ity taona ity. Raha hisy ihany ny fifidianana. Tsy haiko intsony, impiry izay no nivezivezy teo ny taratasy ho fenoina avy any amin’ny Fokontany. Vita soa aman-tsara ihany angamba satria, ela ny ela, naharay ny taratasy «Takelaka fanisana ny mpifidy» : «Izaho voalaza anarana etsy ambony dia manamarina sy manao sonia fa rehefa novakiana tamiko, dia marina ary feno avokoa ireo filazalazana momba ahy voasoratra ireo».

Izay tsy afaka manao sonia, dia mametraka lavotondro. Enimpolo taona mahery aty aorian’ny niverenan’ny Fahaleovantena, dia mbola misy Gasy sady tsy mahay mamaky teny no tsy mahay manoratra anefa dia manana zo hifidy. Inona moa izany no ho amarininy eo raha vakiana vilana aminy izay soratra tsy hainy vakiana akory ? Tsy mahay mamaky lahatsoratra, fa dia handeha hifidy satria mahay manavaka ny lokon’ny tee-shirt : mena, manga, mavo, fotsy, mainty…

Izany toe-javatra izany, isan’ny nankaleo ahy tsy nandehanako nifidy efa ho 25 taona. Ny tena miezaka, misava ny ravina sy mamakafaka, manavaka ny vary amin’ny tsimparifary ; ny sasany, tolorana vary iray kapoaka sy salorana tee-shirt dia mandatsa-bato anjambany.

Izany fanambakana izany no nahatongavan’ny sasany ho hoe olom-boafidy. Zarany aza tsy hahay hamaky teny sady tsy hahay hanoratra mandrakizay ny maro an’isa, mba ho mora fitahana. Zarany ihany koa aza ho maro ny mahantra fadiranovana, sitrany ahay voavidy mora amin’ny vary iray lovia.

Firy isika raha mitovy amiko ianao ? Maromaro ihany raha ny tahan’ny tsy nifidy tamin’izay fifidianana nisesisesy izay. Betsaka kokoa ireo tsy nifidy noho ny nifidy an-dRanona na nirona tamin-dRanona. Saingy mbola tsy misy moa ilay lalàna tokony hanafoanana ny voka-pifidianana raha tsy ampy antsasa-manilan’ny mpifidy no tonga mandatsa-bato.

Na singan’olona tokana fotsiny aza, indrindra moa ka takalom-bary sy tee-shirt, no tonga mandatsa-bato, dia ho lany ilay tsy ankatoavin’ny sivy hafa nijanona an-trano. Mbola tsy laniera ihany koa ilay lalàna tokony manome hasina ny «vato fotsy» izay tsy tokony hafangaro velively amin’ny vato maty : raha olona dimy amin’ny folo no tonga mifidy, ka ny efatra mbola mametraka «vato fotsy», rariny ve raha izay safidin’olon-tokana no hamaritra ny fiainan’ny rehetra ? Raha «vato fotsy» no maro an’isa, tsy misy maha afa-po izany ireo nilatsaka, fa tsy hoe nandresy zato isan-jato amin’ny vato tokana «manan-kery».

«Aoka izay», ka hifidy indray aho.