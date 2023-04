JUDO – Laura Rasoanaivo poursuit sa tournée africaine et mondiale

Les compétitions internationales s’enchaînent et se ressemblent. La judokate du Judo Club Saint-Michel, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, poursuit sa participation en compétition internationale après ses exploits extraordinaires à la mi-mars. Après avoir réalisé le joli doublé en or à l’Open de Tunis, enchainé par une médaillé d’or de plus, la troisième en une semaine, et une autre de bronze, la championne d’Afrique des juniors en titre, qui évolue dans la catégorie des moins de 70kg filles, disputera deux autres compétitions de haut niveau ce mois d’avril puis le mois suivant. La médaillée d’or des Jeux des Iles de l’océan Indien à Maurice en 2019, sera en lice à l’Open Africa des juniors à Luanda, capitale angolaise, du 7 au 9 avril. Un mois plus tard, la première malgache à s’installer au troisième rang mondial des juniors filles participera au Championnat du monde des seniors qui se déroulera à Doha, à partir du 7 mai. Toutes ces compétitions entrent dans le cadre de sa préparation non seulement aux prochains JIOI, au mois d’aout, mais comptent beaucoup surtout à sa quête de qualification aux prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Paris. La judokate et le président de la Fédération malgache de judo, Saïd Eric Bruno, ont été reçus ce samedi par le ministre de la Jeunesse et des Sports à son bureau à Ambohijatovo. L’organisation du championnat d’Afrique des cadets et juniors sur le sol malgache au mois de juillet y a été également évoquée à cette occasion.