Il y aura encore de la pluie

Des activités pluvio-orageuses sont prévues cette semaine sur les Hautes-Terres Centrales. Vatovavy et Fitovinany, Betsiboka, Sofia et Melaky et la côte Atsinanana seront aussi inondées. La température tournera autour de 25°C. Mercredi, la pluie est également prévue dans la partie Ouest des Hautes-Terres Centrales, dans Analanjirofo et Antalaha ainsi que la partie Nord de l’île.