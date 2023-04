FORMATION – Près de neuf mille cinq cents jeunes formés en Life skills

Après avoir reçu une formation en Life skills, près de six mille jeunes sur les neuf mille cinq cent trente bénéficiaires issus de la région Analamanga ont reçu leur attestation de participation de la part du ministère de la Jeunesse vers la fin de semaine dernière au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina. » L’autono­misation des jeunes est un axe important dans le cadre du développement. Près de neuf mille cinq cent trente deux jeunes entre 14 à 30 ans ont bénéficié de cette formation », indique Tsikitsiky Razanamasy, directeur général de la Jeunesse auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette initiative permet aux jeunes d’acquérir une culture de vision. « La formation life skills Fanoitra module 1, culture de vision a permis aux jeunes de développer leur idée et apporter leur édifice au développement auprès de la communauté. On constate que 70% sont moins de 30 ans. 3% ont pu poursuivre leur étude supérieure. Peu d’étudiants ont une vision de leur futur », enchaîne le directeur général de la Jeunesse. Miranto Rajaobelina, co-fondateur de Aramalagasy, qui se spécialise dans la confection de sacs et pochettes recyclés, en témoigne. « La formation m’a permis d’avoir une vision plus large du futur. Les acquis pourraient être appliqués à développer cette entreprise », indique-t-il. Cinq mille jeunes issus de la région Atsi­nanana bénéficieront également de cette formation.