FOOTBALL – UR ST-GILLOISE – Pas de sanction pour Lapoussin

Finalement pas de sanction disciplinaire pour l’ailier gauche des Barea, Loïc Lapoussin. Son club belge, Royal Union Saint-Gilloise a demandé des explications auprès de la Fédération malgache de football, à la suite de son forfait après le match aller des Barea contre les Fauves à Maha­masina. Lapoussin a été parmi les absents pour le match retour à Douala, outre Datsiry et Sylvio. «Datsiry n’a pas fait le déplacement pour motif médical, tandis que les deux autres pour un comportement inadapté que je ne cautionne en aucun cas, et ne seront pas sur le terrain», mentionne le sélectionneur Nicolas Dupuis dans les réseaux sociaux. D’après Karel Geraerts, coach de l’Union Saint-Gilloise, Loïc Lapoussin n’a pas fait d’erreur. «J’ai parlé avec la Fédération de Madagascar, avec le coach de l’équipe nationale et Loïc. Et pour moi, c’est très clair, je soutiens Loïc à 100%. Il n’y a aucune raison d’intervenir à gauche ou à droite. Il est revenu chez nous à l’heure et au jour prévu. Pour moi, il n’a fait aucune erreur. Je savais déjà ce qu’il s’était passé et il me l’a réexpliqué», indique l’entraineur du club belge. Toutefois, il n’a pas voulu donner plus de détails sur le sujet. Il a indiqué que l’incident n’a aucun lien avec l’alcool. «C’est du privé, ce n’est pas à moi de parler de ça… Si quelque chose n’était pas bien, je prendrais des sanctions. Mais si c’est correct, il n’y a pas lieu d’en prendre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cela n’a en tout cas rien avoir avec ce qu’il s’est passé en décembre», poursuit-il. L’international malgache avait été arrêté au volant de sa voiture par la police belge après un contrôle d’alcoolémie et il avait même passé une nuit en cellule.