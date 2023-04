FOOTBALL-ORANGE PRO LEAGUE – Cosfa à l’abri, CFFA de nouveau leader

Deux clubs de la conférence Nord ont validé jusqu’ici leur ticket pour les play-offs, en l’occurrence Fosa Juniors FC et Cosfa. La bataille pour le top 4 se poursuit du côté du Sud.

Deux tickets validés. Cosfa vient de décrocher son ticket pour la phase finale de l’Orange Pro League et rejoint l’intouchable leader de la conférence Nord, Fosa Juniors FC. Les Militaires se sont imposés un but à rien hier, au stade d’Alarobia, face à l’Uscafoot sur sa pelouse. Les deux équipes ont été au coude à coude, durant la première période. Cosfa impose au fur et à mesure son jeu. Après de nombreuses tentatives, Nasolo alias Valdo marque l’unique but de la victoire dans les temps additionnels de la première mi-temps. Il a su profiter du cafouillage dans la petite surface au deuxième poteau. Le portier de la commune urbaine d’Antananarivo, Mady, a mal capté le ballon venant du coté droit (45e+1). Uscaf a beau se rebeller au retour des vestiaires et a eu beaucoup d’occasions ratées. Sa ligne d’attaque n’a pas assuré la finition. La transition de la zone médiane vers celle d’attaque n’a pas fonctionné. «Nous étions plus forts physiquement et au bloc défensif», constate le préparateur physique du Cosfa, Albert Randriandriana dit Badoda. Cosfa consolide ainsi sa place de dauphin avec 23 points tandis que l’Uscafoot, crédité de 15 unités, rétrograde d’une marche et se trouve à la cinquième place. «Nous avons encaissé deux défaites en deux matchs. La suite sera de plus en plus rude. Nous avons tout fait pour égaliser, mais les joueurs ont confondu vitesse et précipitation», reconnait le coach, Henintsoanarivo Andry Hildecoeur.

Belle bagarre

De son côté, Fosa Juniors FC confirme sa position de leader (28 points) en assurant l’essentiel face à l’autre club majungais, TFFC, victoire de 1 à 0, hier au stade Rabemananjara. Le but a été l’œuvre du Barea Tsiry (60e). As Fanalamanga grimpe, pour sa part, de deux marches et s’installe à la troisième place (17 points) après sa victoire de 2 à 0 contre l’Ajesaia. Ce dernier perd, quant à lui, une place (16 points). Dans la conférence Sud, CFFA retrouve le fauteuil de leader (19 points). Le club d’Andoharanofotsy a défait 1 à 0, hier au By-pass, Dato FC, but marqué par Bela (67e). Et tenu en échec un partout par Zanakala FC à Fianarantsoa, Elgeco Plus est figé à la troisième place (15 points). Dans le même groupe, 3FB bat à domicile 1 à 0 Jet Kintana à Toliara, but signé Realy. Il est ainsi l’un des meilleurs buteurs provisoires avec six réalisations comme Jean Manonja de l’Uscaf et Toky Rakotondrabe du Cosfa.

La bataille pour décrocher les deux tickets restants de la conférence Nord se jouera entre AS Fanalamanga, Ajesaia et Uscafoot. Tandis que les six équipes dans le top 6 du groupe du Sud se bousculent encore pour obtenir les quatre places des Play-offs.