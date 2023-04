ÉVÉNEMENT – Foire du livre 17e édition

L’Association des Éditeurs de Madagascar (A.Edi.M) organise la 17e édition de la Foire du livre sur le thème « Ampitao amin’ny taranaka ny fahalalana, vakio ny boky » les 17 et 21 avril 2023 au jardin Ortana Antaninarenina. Cela est à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du livre le 23 avril et du droit d’auteur. Diverses animations et jeux seront au rendez-vous et les visiteurs pourront s’entretenir avec les écrivains, les éditeurs et les vendeurs de livre. L’objectif principal de ce salon consiste à inciter les citoyens à la lecture et de faire connaitre les différentes éditeurs existant à Madagascar. Des livres d’ici et d’ailleurs et dans les différentes catégories telles que romanesques, religieuses, culinaires ou pédagogique seront mis en disposition de chacun lors de cet évènement. Différents nouveautés seront exposées sur place. Entrée libre. En plus d’être un moyen de passer le temps et de se divertir pour certains, les livres représentent aussi un canal véhiculant à la fois la culture et les connaissances.