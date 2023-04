CONCERT – Dear Henri inoxydable à 90 ans

Le dimanche 2 avril à 14h30, Henri Ratsimbazafy a enflammé la scène du CC ESCA à Antanimena lors de la célébration de son 90e anniversaire.

La salle était pleine et le spectacle était au rendez-vous pour cette célébration spéciale. Henry Ratsimbazafy a voulu marquer ses 90 ans avec un événement hors du commun. Le concert était divisé en trois parties. Tout d’abord, des chorales ont chauffé la scène avant l’entrée de la grande figure. Ensuite, le Monsieur vêtu de son fameux costume est monté sur scène et a enflammé celle-ci avec ses tubes (presque connus de tous) comme : « Ianao no indramiko », « Chante ma valiha» ou encore « Le zoma ».Le public était heureux de le revoir en aussi bonne santé, à l’âge de 90 ans. Les chansons leurs ont permis de revivre différents souvenirs emplis de nostalgie. Il a offert une performance inoubliable, avec ses différents titres malgaches mais également francophones, dont tout le monde connaît les refrains au fil des années. Dans la deuxième partie, plusieurs artistes de renom, tels que Voahirana, Zaza, Bodo, Zoely, Mahery et Tovo Jhay, lui ont rendu hommage en interprétant également ses chansons.

Des duos

Henri Ratsimbazafy était heureux de retrouver son public après bon bout de temps. Il a fait preuve d’humour lors de son spectacle. Cela l’enchantait énormément de voir que même des jeunes s’intéressaient à sa musique. Lors de la troisième partie du concert, il est remonté sur scène pour clôturer l’évènement, il a réalisé des duos avec Voahirana avec la fameuse chanson «Taiza indray ianao» ou encore avec Bodo et Zoely avec notamment le titre «Fony aho».