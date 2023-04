CLUB M MAURICIEN – Fidy Rasoanaivo vise la qualification à la Can 2025

Un Malgache à la tête de la sélection mauricienne. L’actuel coach de l’ASPL 2000, Fidy Rasoanaivo, a été nommé par la Mauritius Football Association (MFA) sélectionneur de l’équipe nationale mauricienne, le Club M. Il succède à Tony François et aura comme premier assistant le Mauricien Sakoor Boodhun. La nouvelle a été annoncée par le président de la MFA, Samir Sobha, et publiée dans la presse mauricienne vendredi. L’instance mauricienne a confié ainsi à l’ancien international malgache la préparation de son équipe nationale à moins de cinq mois des Jeux des îles de l’océan Indien qui devraient se dérouler dans la Grande ile au mois d’août. Parmi ses principaux objectifs, l’ancien joueur du FC BFV et ancien sélectionneur de l’équipe nationale malgache, vise la qualification à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, outre la médaille d’or des JIOI. « C’est une immense fierté de prendre les rênes du Club M. Je veux apporter mon expérience afin de redorer le blason de la sélection. Je veux qualifier Maurice pour une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations», peut-on lire dans un quotidien mauricien. Depuis plus d’une dizaine d’années, Fidy Rasoanaivo a dirigé plusieurs clubs à l’île aux Dodos, en l’occurrence l’Association sportive de Saint-Louis, le Curepipe Starlight, l’Olympique de Moka, l’US Beau Bassin-Rose-Hill, le Pamplemousses SC, le Petite Rivière Noire FC ainsi que la sélection mauricienne U20.