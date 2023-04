Cinquante-six nouveaux cas confirmés positifs

Le bilan épidémiologique, entre le 25 et le 31 mars, annonce une cinquantaine de cas et soixante-neuf cas actifs. Une légère baisse est constatée par rapport au précédent bilan. En outre, aucun décès ni forme grave n’ont été annoncés. Analamanga reste l’épicentre de la maladie avec vingt-quatre cas tandis que le Vakinankaratra en dénombre vingt-trois. La région Diana enregistre trois cas et Androy et Haute-Matsiatra répertorient trois cas.