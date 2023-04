BASKETBALL – Jap Mada souffle sa première bougie

Premier anniversaire. Le club JAP (Jouer, Arbitrer, Participer) Mada Antananarivo célèbre sa première année d’existence. Un culte œcuménique s’est tenu, ce samedi à la chapelle militaire à Ampahibe pour lancer le coup d’envoi de la célébration. La première année a été marquée par la participation de ses quatre catégories au championnat de la section Tana-ville. L’équipe masculine des vétérans est actuellement qualifiée en huitièmes de finale et celle féminine dispute encore la phase éliminatoire. L’équipe N1B homme a été éliminée en quarts de finale et celle des dames en phase éliminatoire. L’an 2022 a été également marqué par son soutien aux Ankoay, lors de l’Afrobasket U18 sur le sol malgache au mois d’aout, au critérium national U12 à Ankatso, aux athlètes qui ont participé au championnat de Madagascar, la participation à la course dans le cadre de la célébration du 8 mars organisée par la Fédération malgache de basketball. JAP Madagascar s’étend sur les vingt-trois régions de l’ile et pratique plusieurs disciplines sportives, entre autres, le handball, le volleyball, le basketball, la danse et la natation. Ce club dont le président fondateur est l’ancien joueur, Amad Tombovelo Achiraf, existe depuis des années en France. «JAP Mada France ne nous soutient pas financièrement, mais nous envoie des équipements», souligne Nofy Felantsoa Andriamparany, présidente du JAP Le club de basket compte en ce moment quarante-cinq licenciés dans quatre catégories. Dans le cadre de la célébration, l’association envisage d’organiser une compétition à Sainte-Marie et un autre événement dans la capitale, en octobre.