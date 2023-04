BASKETBALL 5X5 CONFÉRENCE CENTRE – Le COSPN en épouvantail

L’année 2023 est une année durant laquelle le basketball malgache goûtera au haut niveau mondial avec la participation de nos deux équipes nationales Ankoay U19 garçons et Ankoay senior 3×3 à la Coupe du monde.

Le système adopté par la Fédération malgache de basketball (FMBB) dans l’organisation du championnat national y est pour quelque chose. L’objectif est de faire ressortir et d’améliorer les potentialités malgaches, et surtout de détecter les sociétaires de l’équipe nationale pour les échéances futures. L’objectif de la FMBB est de détecter les sociétaires de l’équipe nationale pour les échéances futures. Pour démarrer la saison 2023, le championnat national N1A homme de la conférence Centre et celui N1A dame première phase se joueront, du 15 au 23 avril, au Gymnase Vatofotsy à Antsirabe. La conférence Centre pour les hommes regroupe six grands clubs : SBC de Vakinankaratra, Cospn d’Analamanga, BCB de Boeny, TGBC de Betsiboka, ASB d’Itasy, Cosfa d’Analamanga. Elle promet des rencontres plus équilibrées au moins entre quatre équipes : Cospn d’Analamanga, BCB de Boeny, TGBC de Betsiboka, ASB d’Itasy et Cosfa d’Analamanga. Mais le club du Cospn, champion en titre, qui remettra son titre en jeu, à partir du 15 avril, part largement favori après ses expériences dans la campagne africaine de l’année écoulée.

Mission difficile

En adoptant le système de conférences, les joueurs participent à beaucoup de rencontres et c’est une chance pour eux. Cette année, la FMBB a choisi d’injecter les joueurs U19 garçons dans les différents clubs qui joueront le championnat national N1A homme. « C’est une attitude louable et qui relèvera le niveau du basketball malgache grâce à la fougue de ces jeunes joueurs très talentueux qui iront en Coupe du monde. En plus ce sera une nécessité pour eux d’affronter des joueurs plus expérimentés en N1A, pour préparer leur participation à la Coupe du monde de Debrecen en Hongrie », confie Heriniaina Mahefatolotra, supporteur des jeunes garçons Ankoay U19. Dans le championnat national N1A homme, le système de conférences entre dans sa deuxième année d’application. Douze équipes s’affronteront pour arracher le titre national. Dans chaque conférence, les quatre équipes qui sortiront du lot s’affronteront en élite 8.

Le coach Prisca ou Prisca Razananirina qui entraine TGBC de Betsiboka, explique : « Mes joueurs et joueuses sont déjà prêts pour cette année. Avec leur moyenne d’âge d’environ 24 ans, nous essaierons d’atteindre au moins la finale de la coupe de la ligue (appellation de deux équipes qui joueront la finale de la conférence) et notre objectif principal est de jouer en élite 8».

Elle précise que jouer contre le Cospn, le champion en titre, « ne nous a pas fait peur. Nous nous sommes préparés depuis le mois de février et nous sommes venus avec un moral gonflé à bloc, aussi bien les hommes que les dames ». La pression est du côté de Cospn durant la conférence Centre d’Antsirabe. Avec les jeunes nouveaux talents qui émergent, garder le titre national pour le Cospn est une mission difficile, mais pas impossible pour les protégés du président Samy Olivier Harison.