ANOSIZATO – Une victime de balle perdue

Dommage collatéral. Un revendeur de cadenas a mortellement été frappé par balle, samedi soir, à Antokon­tanitsara-Anosizato, selon des informations recueillies auprès de la gendar­merie.Des bandits équipés de kalachnikov ont commis un vol dans le secteur, vers 18h40. Des gendarmes sont immédiatement partis pour intervenir. Les criminels étaient toujours sur les lieux à leur arrivée. Plusieurs personnes s’y trouvaient également. « L’homme victime de tir accidentel s’est trouvé à l’endroit d’où les malfaiteurs ont ouvert le feu sur les gendarmes. Ceux-ci ont été dans l’obligation de riposter », raconte une source informée. « Même si la bande portait une arme de guerre, il faut admettre que l’équipe d’intervention a risqué sa vie pour l’affronter », souligne-t-elle. Au cours de l’accrochage, l’une de deux valises dérobées a pu être récupérée et rendue à son propriétaire. Elle contenait cent millions d’ariary. Le gang a battu en retraite et pris la fuite dans les dédales du quartier, sans laisser la moindre trace. Néanmoins, la gendarmerie travaille d’arrache-pied pour identifier et capturer ses membres.