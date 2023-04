AMBOHIDROA – Doria Rakotondrazaka périt dans un accident

Connu de bon nombre d’accros de la musique classique, le pianiste Doria Rakotondrazaka est décédé dans un accident sur la route Digue d’Ambohidroa.

Le pianiste accompagnateur talentu­eux et professionnel du classique, Nirina Harilala Doria Rakotondrazaka, a retiré à jamais ses doigts déliés des notes. Un accident de la circulation survenu samedi en début d’après-midi, sur la route Digue d’Ambo­hidroa, entre la station de pompage et le pont, lui a coûté la vie. Un véhicule transportant un container l’a écrasé alors qu’il conduisait une vespa.Selon les informations glanées, le gros camion a, à la fois, contourné un nid-de-poule et effectué un dépassement dangereux. « J’étais à bord du taxi-be qu’il a doublé. J’étais assis près du chauffeur. Nous avons vu la scène. Le camionneur a littéra­lement foncé droit sur les deux motos. Il a dû penser qu’elles se serreraient sur leur droite », décrit un témoin oculaire de l’accident.

Virtuose

Le maestro a été heurté de plein fouet et trainé avec son deux-roues jusqu’à quelques mètres. Sérieu­sement touché, il est décédé sur place. Sa moto s’est encastrée sous la roue avant droite du mastodonte. L’autre scooter, un Kymco Racing, voulait éviter le choc. Suite à l’embardée, son pilote a fini par faire une violente chute. Il s’est aplati sur l’asphalte, blessé.

Le poids lourd a aussi bien subi de dommages que les scooters. Son chauffeur est descendu en claquant la porte. Il serait parti inaperçu pendant la confusion, avant que des policiers n’arrivent sur les lieux. La brigade des accidents de la circulation (BAC) a envoyé une équipe dresser le constat et récupérer le camion. Celui-ci a été conduit jusqu’au com­missariat central de Tsaralalàna pour la procédure de fourrière. La famille éplorée du pianiste virtuose Doria Rakotondrazaka est venue chercher son corps sans vie. Proches, personnes de connaissance, chorales et organisateurs d’événements culturels pleurent sa perte. « Il était un professeur qui savait parfaitement transmettre ses connaissances. Il était sympa. Les enfants l’adorent. Vraiment, un pianiste exceptionnel », s’épanche un professeur dans un conservatoire qui a travaillé avec le défunt pendant une décennie.